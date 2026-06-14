Cuáles son los protocolos y reglas si hay suspensión de partidos por tormenta en el Mundial 2026

El clima extremo será un factor de posible postergación o suspensión de partidos en la Copa del Mundo. FIFA ya dispuso una serie de medidas a seguir para los aficionados.

El Mundial 2026, cuya organización comparten Estados Unidos, México y Canadá, enfrenta un desafío mayúsculo que va más allá de lo estrictamente deportivo: el clima extremo. Las proyecciones meteorológicas y los antecedentes recientes sugieren que las tormentas eléctricas y el calor sofocante del verano norteamericano podrían alterar de forma drástica el desarrollo y la duración de los compromisos.

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Esto obliga a la FIFA a priorizar la integridad física de los protagonistas y el público por encima de los millonarios compromisos de transmisión. La postergación (o suspensión) del partido puede ser posible si se cumplen las siguientes cuestiones.

La regla de los 13 kilómetros: Un mandato sin excepciones

A diferencia de otras regiones del planeta donde la suspensión de un partido queda a criterio arbitral, el marco legal de los Estados Unidos impone directrices de seguridad inflexibles.

Los estadios advierten sobre los protocolos a seguir en caso de clima extremo (Getty Images).

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Al detectarse una descarga eléctrica en un radio de 13 kilómetros respecto al recinto, se decreta una interrupción obligatoria y fulminante, anulando cualquier intención de los equipos o de los jueces de seguir jugando. Esta normativa posee un carácter preventivo absoluto y prevalece sobre cualquier estatuto del organismo rector del fútbol mundial.

La rigidez de este enfoque responde a una preocupante realidad estadística: en el territorio estadounidense se registran anualmente entre 20 y 25 millones de rayos durante la temporada estival, fenómenos que provocan decenas de víctimas fatales según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante este escenario, la orden inmediata exige la evacuación ordenada de futbolistas, banquillos y aficionados hacia estructuras techadas y totalmente seguras.

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El dilema de los 30 minutos y el reinicio constante

Una vez que el juego se detiene por la amenaza meteorológica, las normativas locales establecen que deben transcurrir como mínimo 30 minutos consecutivos sin reportes de rayos o truenos para evaluar la reanudación.

El factor crítico que añade una enorme complejidad logística a este sistema es que cada nueva descarga identificada reinicia el temporizador de espera a cero.

Esta condición puede derivar en suspensiones multihoras si el frente de tormenta se muestra estacionario. Los ensayos generales realizados durante el Mundial de Clubes 2025 evidenciaron la gravedad del problema: el choque entre Chelsea y Benfica en la localidad de Charlotte se extendió hasta alcanzar las 4 horas y 38 minutos de tiempo total, forzando una parálisis de casi dos horas que desató duras críticas por parte del cuerpo técnico inglés.

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Un preocupante vacío en los reglamentos internacionales

A pesar de la inminencia del macroevento, la FIFA carece de un artículo específico que fije un tope de tiempo para las interrupciones causadas por tormentas. Aunque la práctica habitual indica que los retrasos que superan la barrera de los 45 a 60 minutos suelen terminar en la reprogramación del evento, los códigos vigentes se limitan a señalar que cada situación se resolverá de forma individual.

Esta indefinición legal siembra serias dudas sobre el proceder institucional ante tormentas persistentes en instancias de eliminación directa, como las semifinales o la gran final.

Aunque en el certamen de clubes de 2025 los duelos lograron concluirse en la misma jornada, el marco reglamentario no prohíbe de forma explícita trasladar partidos clave a los días posteriores, una alternativa que causaría un colapso en los calendarios y en las tablas de posiciones del torneo.

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El protocolo de actuación paso a paso

Paro del juego: La detección de actividad eléctrica en el perímetro de exclusión obliga al colegiado a congelar las acciones de inmediato.

La detección de actividad eléctrica en el perímetro de exclusión obliga al colegiado a congelar las acciones de inmediato. Desalojo del campo: Todos los actores del espectáculo abandonan el césped hacia zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos.

Todos los actores del espectáculo abandonan el césped hacia zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos. Seguimiento satelital: Los comités organizadores analizan la evolución de las células de tormenta mediante radares Doppler y sistemas de monitoreo en tiempo real.

Los comités organizadores analizan la evolución de las células de tormenta mediante radares Doppler y sistemas de monitoreo en tiempo real. Activación del reloj: Se inicia el conteo de 30 minutos a partir del último destello detectado; cualquier rayo posterior rompe la cuenta y la devuelve a cero.

Se inicia el conteo de 30 minutos a partir del último destello detectado; cualquier rayo posterior rompe la cuenta y la devuelve a cero. Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha.

Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha. Fase de reactivación: Los planteles disponen de un período técnico de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones.

Los planteles disponen de un período técnico de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones. Dictamen definitivo: Si la parálisis excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

Riesgos médicos y las alertas de los científicos

Los parones prolongados introducen variables muy dañinas para el rendimiento físico. Al verse obligados a enfriarse de manera abrupta, los deportistas sufren alteraciones en su ritmo cardíaco y caídas en la temperatura corporal, lo que multiplica las opciones de sufrir desgarros o dolencias musculares al regresar a superficies con alta humedad. Por su parte, la fanaticada confinada en los centros de refugio afronta escenarios de estrés térmico.

Expertos adscritos al grupo World Weather Attribution (WWA) lanzaron una advertencia contundente: cerca del 25% de los 104 partidos programados para el Mundial 2026 se jugarán bajo registros térmicos superiores a los 28°C WBGT, un indicador de bulbo húmedo catalogado como de extremo peligro para el esfuerzo de alta competencia, panorama que se recrudecería drásticamente tras un parón por mal tiempo.

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El antecedente directo del Mundial de Clubes 2025

El comportamiento de estas reglas tiene su espejo más fiel en lo ocurrido recientemente en las canchas estadounidenses, donde un total de seis partidos del Mundial de Clubes 2025 experimentaron retrasos o interrupciones por la caída de rayos. Sedes ubicadas en Orlando, Charlotte, Nashville y Nueva York sufrieron los embates del clima; el recinto de Orlando, por ejemplo, detuvo su actividad en dos ocasiones en menos de una semana.

En el Mundial de Clubes 2025, hubo varios partidos que debieron postergarse por tormenta eléctrica (Getty Images).

La repetición de estos episodios ha avivado la controversia sobre la idoneidad de la infraestructura norteamericana para cobijar la cita máxima, no por la calidad de sus planes de contingencia —calificados de impecables— sino por la incertidumbre indomable que añaden las tormentas veraniegas al normal desarrollo del fútbol.

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Las contraofensivas diseñadas por la FIFA

Tratando de contrarrestar el impacto del entorno, FIFA, organismo con sede en Zúrich, oficializó la introducción de pausas de hidratación de 3 minutos cerca del minuto 22 de cada tiempo.

Si bien el sindicato global de futbolistas (FIFPRO) exigía que dichos descansos se extendieran hasta los 6 minutos, la disposición ratifica la preocupación de los altos mandos. De igual forma, la asignación de sedes con techado y aire acondicionado en urbes como Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y Vancouver servirá como escudo para las zonas geográficas más expuestas.

Pese a estos esfuerzos logísticos, un porcentaje mayoritario de los estadios mantendrán sus estructuras tradicionales a cielo abierto, dejando a las delegaciones a merced de la meteorología local. Para atenuar los impactos, la cúpula del balompié ha diseñado simulacros de emergencia conjuntos con departamentos de protección civil.

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