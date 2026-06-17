Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y cuántos le falta para llegar a los 1000

CR7 está cada vez más cerca de cumplir con su objetivo de marcar mil goles en su carrera. El Mundial 2026 le sirve para aproximarse al número. Los detalles.

Cristiano Ronaldo está cerca de lograr su máximo objetivo antes de su retiro profesional. Tiene 973 goles anotados en su carrera, por lo que le faltan otros 27 para llegar al famoso número 1,000 en lo que podría ser el momento cúlmine para su gran carrera. En el Mundial 2026, con la Selección de Portugal, tiene la chance de seguir sumando.

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CR7 llega a la Copa del Mundo en buen estado de forma, luego de lograr el título de la Saudi Pro League 2026/2026 con Al Nassr. Si bien no pudo terminar como máximo goleador del certamen (Julián Quiñones lo superó con 33 tantos), anotó un total de 28 goles en 30 partidos.

Ahora, tras su buena temporada con el conjunto saudí, afronta un gran desafío con la Selección de Portugal, buscando el único título que le falta a su carrera: la Copa del Mundo. Mientras tanto, quiere seguir sumando goles para lograr los 1000.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo tiene 973 goles en su carrera. Real Madrid es el club en donde más anotaciones tiene con 450. En Al Nassr, su actual club, ya lleva 129 tantos y extenderá ese número.

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¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal?

En 228 partidos disputados con la Selección de Portugal, el ‘Bicho’ tiene 143 goles anotados. Cabe recordar que el ‘Comandante’ tiene tres títulos con su combinado nacional: Eurocopa 2016, UEFA Nations League 2019 y 2025.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Cristiano Ronaldo tiene sólo 8 goles en Mundiales con la Selección de Portugal. Anotó en cinco ediciones diferentes y podría convertirse en el primero en hacerlo en seis si anota en el Mundial 2026. Estos son los tantos que marcó:

Alemania 2006: 1 gol (vs Irán)

1 gol (vs Irán) Sudáfrica 2010: 1 gol (vs Corea del Norte)

1 gol (vs Corea del Norte) Brasil 2014: 1 gol (vs Ghana)

1 gol (vs Ghana) Rusia 2018: 4 goles (3 a España, 1 a Marruecos)

4 goles (3 a España, 1 a Marruecos) Qatar 2022: 1 gol (vs Ghana) [1, 2, 3, 4, 5]

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¿Cómo se resumen los 973 goles de Cristiano Ronaldo en su carrera?

Así se resumen los 973 goles que tiene CR7 en su carrera:

Real Madrid: 450 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 129 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

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