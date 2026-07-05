¿Dónde juegan Brasil vs. Noruega y en qué estadio del Mundial 2026?

Hoy tenemos el partido eliminatorio del Mundial 2026, entre la Selección de Brasil y Noruega. Entérate en qué estadio, se jugará este cotejo.

El Mundial 2026 sigue regalando momentos memorables y el enfrentamiento entre Brasil y Noruega se roba todas las miradas. Este histórico duelo se disputará en el imponente New York New Jersey Stadium, un escenario que combina tecnología de punta con una atmósfera inigualable.

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Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, este gigante del deporte está listo para recibir a miles de fanáticos del fútbol global. Si quieres conocer todo sobre el estadio que albergará este choque de titanes, aquí te contamos sus secretos mejor guardados.

Brasil vs. Noruega se verán las caras en este recinto deportivo. (Foto: X).

Todo lo que debes saber sobre el New York New Jersey Stadium

Ubicación y accesibilidad

El recinto se encuentra en el Complejo Deportivo Meadowlands en East Rutherford, Nueva Jersey. Su cercanía estratégica con Manhattan, a menos de 30 minutos, lo convierte en un punto de encuentro ideal para el turismo internacional.

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Inauguración y costo de leyenda

El estadio abrió oficialmente sus puertas el 10 de abril de 2010. Su construcción requirió una inversión inicial privada de $1,600 millones de dólares, lo que lo consolidó en su momento como el recinto deportivo más costoso del planeta.

Capacidad monumental

Para este torneo de la FIFA, el estadio cuenta con un aforo habilitado de 82,500 espectadores. Se espera un lleno absoluto para presenciar la magia de la ‘Canarinha’ frente al poderío nórdico.

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Curiosidades tecnológicas: el estadio “camaleón”

Una de las mayores innovaciones de esta obra arquitectónica es su fachada exterior equipada con rejillas de aluminio y luces LED avanzadas. Este sistema permite que el estadio cambie por completo de color en cuestión de minutos para adaptarse a la identidad de los equipos que juegan.

Además, para cumplir con las estrictas normativas de la FIFA, se implementó un sistema modular que remueve las primeras filas de asientos. Gracias a este ajuste tecnológico, el terreno de juego se amplió para albergar un campo de fútbol profesional de máxima categoría.

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¿Qué equipos hacen vida en este recinto?

Este estadio tiene la particularidad única en la NFL de albergar a dos franquicias rivales de Nueva York. Tanto los New York Giants como los New York Jets disputan aquí sus partidos como locales cada temporada.

Conciertos y grandes eventos mundiales

Más allá del deporte, el recinto es un ícono del entretenimiento de la Costa Este de los Estados Unidos. Ha sido el escenario de giras históricas de artistas como Taylor Swift, Beyoncé y Coldplay, además de albergar dos ediciones memorables de WrestleMania.

Pasado deportivo y un rol consagratorio en el Mundial 2026

Historia dorada: En sus vitrinas destaca haber sido sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y de la emocionante final de la Copa América Centenario en 2016.

En sus vitrinas destaca haber sido sede del Super Bowl XLVIII en 2014 y de la emocionante final de la Copa América Centenario en 2016. El epicentro del torneo: Durante este mes, el estadio albergará un total de ocho compromisos determinantes. Su papel más importante llegará el próximo 19 de julio de 2026, día en el que será la sede oficial de la gran final del Mundial.

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