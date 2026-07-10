¿Dónde juegan España vs Bélgica y en qué estadio del Mundial 2026?

España buscará seguir avanzando en el Mundial 2026 ante una Bélgica que promete ser un duro obstáculo en los cuartos de final.

La selección española afronta hoy un duelo decisivo ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras avanzar como líder de su grupo, vencer a Austria en dieciseisavos y eliminar a Portugal en octavos, el equipo de Luis de la Fuente vuelve a California con la mira puesta en las semifinales.

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¿En qué estadio jugará España vs Bélgica?

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, moderno recinto que habitualmente recibe los partidos de los Rams y los Chargers de la NFL. El escenario cuenta con una capacidad cercana a los 70 mil espectadores, aunque puede ampliarse hasta 100 mil para eventos de gran magnitud.

Además de albergar encuentros del Mundial 2026, el estadio tendrá un papel importante en los próximos años. El recinto será una de las sedes principales de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y acogerá algunas de las ceremonias más importantes del evento.

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Datos llamativos y curiosidades del SoFi Stadium

Una pantalla inspirada en ‘Star Trek’: Uno de los grandes atractivos del estadio es la Infinity Screen, una pantalla ovalada de doble cara y 360 grados suspendida del techo. Con más de 110 metros de longitud, su diseño se inspiró en la nave Enterprise de la famosa saga de ciencia ficción.

Construido bajo tierra: La cercanía con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) obligó a los arquitectos a cumplir estrictas restricciones de altura. Por ello, una parte importante del SoFi Stadium fue construida por debajo del nivel del suelo.

Una obra multimillonaria: Inaugurado en septiembre de 2020 sobre los antiguos terrenos del hipódromo Hollywood Park, el estadio destaca por su diseño inspirado en las olas del Pacífico. Su construcción demandó una inversión superior a los 4.000 millones de euros.

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El recorrido de España: La ‘Roja’ comenzó el Mundial con dos partidos en Atlanta y luego viajó a Guadalajara para cerrar la fase de grupos. Posteriormente jugó en Los Ángeles ante Austria y pasó por Dallas para enfrentar a Portugal, antes de regresar al SoFi Stadium para disputar los cuartos de final.

DATOS CLAVES

El entrenador Luis de la Fuente dirigirá hoy a España ante Bélgica por los cuartos.

El SoFi Stadium de Los Ángeles albergará el partido con capacidad para 70.000 espectadores.

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