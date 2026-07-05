Donald Trump habría pedido favor a la FIFA para beneficiar a la Selección de Estados Unidos

Se conoció un favor pedido de parte de Donald Trump a la FIFA para que la beneficia de Estados Unidos previo al juego con Bélgica.

El Mundial 2026 tiene una nueva polémica en estos octavos de final. Desde el comienzo de esta cita deportiva se ha visto cambios en las reglas del fútbol, tratando de beneficiar los negocios de Estados Unidos. Parece que esto no sería gratis y que ahora la FIFA habría recibido una llamada para que favorezcan a uno de los anfitriones.

Publicidad

Lo que se ha conocido por el periodista Ben Jacobs es una comunicación por parte de la Casa Blanca con el máximo ente del fútbol. La idea habría sido pedir un favor para que se pueda revisar una tarjeta roja que consideraban que había sido perjudicial.

“Exclusiva: La Casa Blanca hizo una llamada directa a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revise la tarjeta roja de Folarin Balogun“, comenzó diciendo el periodista en sus redes sociales. .

Por otro lado, “Fuentes de la FIFA insisten en que la influencia de la Casa Blanca no podría afectar la decisión debido a las facultades contenidas en el Artículo 27 y la naturaleza independiente del panel disciplinario”.

Publicidad

Publicación de Ben Jacobs.

Donald Trump y su polémico agradecimiento a la FIFA

Pero ahí no acaba todo, ya que después de la rectificación en la tarjeta roja se dio un mensaje que aumentó la sospecha de una posible ayuda. Y es que Donald Trump decidió hacer un agradecimiento exclusivo a la FIFA después que le quiten la roja al delantero de Estados Unidos en su cuenta de X.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP“, fue lo que publicó la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos.

Publicidad

Por otro lado, el periodista de la Casa Blanca, Marc Caputo habló sobre el llamado que hizo Trump a Infantino. Mencionando que solo hizo una consulta sobre el reglamento, más no hizo ninguna consulta por Balogun.

La respuesta de Bélgica ante la decisión de la FIFA

En este caso la Federación de Fútbol de Bélgica no se quedó callada y respondió con un comunicado ante esta decisión. La cual considera que no es justa y que va en contra del reglamento.

“La Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RBFA) está ASOMBRADA por la decisión de la FIFA de declarar elegible para jugar en el partido Estados Unidos–Bélgica a Folarin Balogun. La decisión CONTRADICE DIRECTAMENTE las disposiciones de los Reglamentos de Competición de la Copa del Mundo 2026. La RBFA está investigando todas las opciones potenciales con el fin de salvaguardar los derechos LEGÍTIMOS de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales de juego limpio en nuestro deporte“, fue lo que publicaron.

Publicidad

Datos Claves