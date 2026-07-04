Dónde juegan Paraguay vs Francia y en qué estadio del Mundial 2026

Paraguay y Francia se enfrentan por un lugar en cuartos de final del Mundial 2026. Conoce los detalles de la sede y el estadio donde juegan.

Las selecciones de Paraguay y Francia se ven las caras este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. La sede elegida para este duelo es Filadelfia, Pensilvania donde se encuentra el Lincoln Financial Field, estadio conocido como “The Linc”, el cual fue renombrado como Estadio Filadelfia, por la FIFA.

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Esta cancha, que es casa de los Philadelphia Eagles (NFL) y los Temple Owls (NCAA), cuenta con una capacidad de casi 70 mil personas y fue inaugurado hace casi 23 años. En esta Copa del Mundo, se jugaron cinco partidos en este recinto deportivo y el Paraguay vs Francia es el sexto.

Partidos que albergó el Lincoln Financial Field en el Mundial 2026

Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Grupo E | 14 de junio

Brasil 3-0 Haití | Grupo C | 19 de junio

Francia 3-0 Irak | Grupo I | 22 de junio

Curazao 0-2 Costa de Marfil | Grupo D | 25 de junio

Croacia 2-1 Ghana | Grupo L | 27 de junio

Datos generales del Lincoln Financial Field

Nombre popular: los locales y fanáticos se refieren a él simplemente como “ The Linc “.

los locales y fanáticos se refieren a él simplemente como “ “. Ubicación: está situado en el sur de Filadelfia (Pensilvania), formando parte del imponente South Philadelphia Sports Complex.

está situado en el sur de Filadelfia (Pensilvania), formando parte del imponente South Philadelphia Sports Complex. Inauguración: abrió sus puertas el 3 de agosto de 2003, concebido para reemplazar al antiguo Veterans Stadium.

abrió sus puertas el 3 de agosto de 2003, concebido para reemplazar al antiguo Veterans Stadium. Inversión: su construcción tuvo un costo aproximado de 512 millones de dólares .

su construcción tuvo un costo aproximado de . Capacidad: puede albergar alrededor de 69,176 espectadores , ofreciendo una excelente visibilidad (aproximadamente dos tercios de los asientos se ubican en los laterales del campo).

puede albergar alrededor de , ofreciendo una excelente visibilidad (aproximadamente dos tercios de los asientos se ubican en los laterales del campo). Casa oficial: es el hogar de los Philadelphia Eagles (NFL) y del equipo universitario Temple Owls (NCAA).

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Infraestructura y tecnología

Césped de alto rendimiento: para soportar la agresividad del fútbol americano, el paso continuo de conciertos y los estándares del fútbol internacional, utiliza césped natural con un sofisticado sistema de drenaje y arena (TopDrain) que garantiza su jugabilidad y seguridad.

para soportar la agresividad del fútbol americano, el paso continuo de conciertos y los estándares del fútbol internacional, utiliza césped natural con un sofisticado sistema de drenaje y arena (TopDrain) que garantiza su jugabilidad y seguridad. Circulación mejorada: a diferencia de los recintos de décadas anteriores, cuenta con amplios pasillos de entre 60 y 90 pies de ancho, lo que agiliza el flujo de multitudes de manera drástica.

a diferencia de los recintos de décadas anteriores, cuenta con amplios pasillos de entre 60 y 90 pies de ancho, lo que agiliza el flujo de multitudes de manera drástica. Despliegue visual: está equipado con inmensas pantallas Daktronics-HDTV y más de un kilómetro de tableros de cintas LED que envuelven el interior de las gradas.

está equipado con inmensas y más de un kilómetro de tableros de cintas LED que envuelven el interior de las gradas. Sostenibilidad: cuenta con la certificación LEED Gold. Su funcionamiento eléctrico se apoya en gran medida en paneles solares y turbinas eólicas integradas en la propia estructura del estadio, convirtiéndolo en un referente ecológico.

Lujos y comodidades

Suites VIP: el estadio subió la vara respecto a su predecesor ofreciendo 172 suites de lujo , con capacidad para acomodar a más de 3,000 espectadores con servicios premium.

el estadio subió la vara respecto a su predecesor ofreciendo , con capacidad para acomodar a más de 3,000 espectadores con servicios premium. Zonas Club: posee más de 10,800 asientos de Club que dan acceso a dos exclusivos salones climatizados de 40,000 pies cuadrados cada uno.

posee más de que dan acceso a dos exclusivos salones climatizados de 40,000 pies cuadrados cada uno. Inclusividad: es uno de los primeros recintos deportivos a gran escala certificado como sensorialmente inclusivo por KultureCity, contando con salas diseñadas para personas con sensibilidades acústicas o lumínicas.

es uno de los primeros recintos deportivos a gran escala certificado como por KultureCity, contando con salas diseñadas para personas con sensibilidades acústicas o lumínicas. Identidad culinaria: entre sus casi 500 puntos de venta de comida, el estadio ofrece los clásicos y auténticos cheesesteaks de Filadelfia (como los de Tony Luke’s), además de hamburguesas originales y pretzels locales.

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Eventos importantes

Mundial de la FIFA 2026: es una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Alberga importantes cruces en la fase de grupos (como partidos de Brasil y Francia) y también un partido de octavos de final. Se lo renombra Estadio Filadelfia debido a las restricciones corporativas entre la FIFA y el nombre oficial del recinto.

es una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Alberga importantes cruces en la fase de grupos (como partidos de Brasil y Francia) y también un partido de octavos de final. Se lo renombra Estadio Filadelfia debido a las restricciones corporativas entre la FIFA y el nombre oficial del recinto. Tradición universitaria: por su ubicación geográfica a medio camino, es la sede habitual del histórico enfrentamiento de fútbol americano entre las academias de Army y Navy .

por su ubicación geográfica a medio camino, es la sede habitual del histórico enfrentamiento de fútbol americano entre las academias de . Megaconciertos: ‘The Linc’ es parada obligada para las giras mundiales de estadio, habiendo batido récords de asistencia con artistas de la talla de Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyoncé y U2.

DATOS CLAVE