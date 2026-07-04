Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Francia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Paraguay busca otra hazaña ante la poderosa Francia, que sueña con alcanzar su tercera final consecutiva. Revisa dónde ver el partidazo.

Este sábado 4 de julio, Paraguay se prepara para una prueba de máxima exigencia ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto de Gustavo Alfaro intentará sorprender a una de las principales candidatas al título, mientras que la selección dirigida por Didier Deschamps buscará seguir avanzando con la mira puesta en alcanzar su tercera final mundialista consecutiva.

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¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Francia?

El duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026 tendrá diversas opciones para seguirlo en vivo. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible por DSports, mientras que el encuentro también podrá verse online mediante DGO y Paramount+.

En Paraguay, los hinchas de la ‘Albirroja’ contarán con distintas señales para seguir el partido, entre ellas Trece, Unicanal, GEN y Popu TV. En Colombia, el duelo podrá verse por Gol Caracol y Fútbol RCN, además de las opciones digitales Ditu y la app oficial de RCN.

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¿A qué hora juega Paraguay vs Francia?

Paraguay y Francia se enfrentarán hoy por los octavos de final del Mundial 2026 desde las 16:00 horas de Perú. El partido se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, un estadio con aforo para 67.594 personas y elegido por la FIFA como una de las sedes para la etapa decisiva del torneo.

A continuación, conoce a qué hora se jugará el partido en los principales países de Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas.

16:00 horas. Bolivia y Venezuela: 17:00 horas.

17:00 horas. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 18:00 horas.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Paraguay llega motivado tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales. El equipo de Gustavo Alfaro volvió a demostrar su solidez defensiva y ahora buscará dar otro golpe ante Francia para alcanzar los cuartos de final.

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Por su parte, Francia viene de vencer 3-0 a Suecia con un doblete de Kylian Mbappé y otro gol de Bradley Barcola. Los dirigidos por Didier Deschamps intentarán imponer su jerarquía para seguir en carrera por el título.

DATOS CLAVES

El entrenador Gustavo Alfaro dirigirá a Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial.

El estratega Didier Deschamps buscará clasificar a Francia a la siguiente ronda del certamen.

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