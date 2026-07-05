Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy vamos a vivir el partido por el Mundial 2026. Entérate donde ver en vivo el Brasil vs. Noruega, mediante la señal de TV, y del streaming.

Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan hoy domingo 5 de julio en un electrizante partido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el imponente Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, donde ambos equipos se juegan la vida en el torneo.

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Este vibrante duelo de eliminación directa definirá quién avanza a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te dejamos la guía completa de canales de televisión y plataformas de streaming en vivo según las cadenas oficiales de la organizadora: FIFA.

Brasil vs. Noruega juegan ahora por el Mundial 2026. (Foto: X).

¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega hoy?

El partido comenzará en la tarde de este domingo, dependiendo de tu ubicación geográfica. Revisa el horario oficial para que programes tu televisión o dispositivo móvil:

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México: 14:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos (ET) y Chile: 16:00 horas

Argentina y Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

Guía de canales: Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO

La transmisión del partido estará disponible a través de señal abierta y servicios de televisión por cable en toda América y Europa.

En Perú, Colombia y Sudamérica

En territorio peruano, podrás sintonizar el juego por señal abierta en América TV (Canal 4) y por cable mediante DSports. Para el resto de Sudamérica, la señal oficial corre por cuenta de Caracol TV, RCN, Chilevisión y Teleamazonas en sus respectivos países.

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En Estados Unidos y México

Los aficionados en Estados Unidos pueden seguir la transmisión en español por Telemundo y en inglés a través de FOX Network. En México, la cobertura exclusiva para este partido se emitirá mediante la plataforma de ViX.

En España

Si te encuentras en España, el partido de octavos de final se podrá ver de forma gratuita en señal abierta por TVE La 1. También estará disponible en los sistemas de pago de Movistar+ y DAZN Spain.

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¿Cómo ver Brasil vs. Noruega online por streaming?

Si prefieres seguir el Mundial 2026 desde tu celular, tablet o computadora, existen diversas opciones legales en internet. En Sudamérica, puedes conectarte a las aplicaciones América TVGO y DGO, además de las plataformas Disney+ y Paramount+ en regiones seleccionadas.

Para quienes viven en Estados Unidos, las mejores alternativas digitales son Peacock, FOX Sports App y fuboTV. En tanto, los usuarios en España podrán disfrutar del encuentro a través de la aplicación gratuita RTVE Play.

DATOS CLAVE

Brasil y Noruega jugarán hoy 5 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

15:00 horas será el inicio en Perú y 17:00 horas en Brasil.

América TV, DSports y Telemundo transmitirán en vivo los octavos de final.