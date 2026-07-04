Partidos del Mundial 2026 MAÑANA domingo 5 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online

El Mundial 2026 continúa con su actividad de octavos de final. Llega la segunda jornada de partidos en la instancia de las 16 mejores selecciones. La programación indica que hay dos partidos con protagonistas muy importantes en ambos.
El primer partido de la jornada tiene a Brasil y Noruega como protagonistas en el MetLife Stadium de New Jersey. Por ende, Vinícius Júnior y Neymar, entre otros, se enfrentan al poderío goleador de Erling Haaland y compañía para este duelo, que define a uno de los equipos en cuartos de final.
Luego de este duelo, la acción se muda al Estadio Azteca donde México recibe a Inglaterra. Harry Kane, figura absoluta del cuadro de ‘Los Tres Leones’ se mide ante uno de los anfitriones de competencia, que tiene en Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Gilberto Mora a sus jugadores de más relevancia.
PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE DOMINGO 5 DE JULIO: HORARIOS Y TV
BRASIL VS NORUEGA
MetLife Stadium, New Jersey, New York, Estados Unidos
- Perú: 15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Argentina: 17:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+.
- Colombia: 15:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Paraguay: 17:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Uruguay: 17:00 horas | DSports, Canal 5, Disney+ Premium.
- Ecuador: 15:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- México: 14:00 horas | ViX Premium.
- Estados Unidos: 16:00 (ET) / 13:00 (PT) | FOX, Telemundo.
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
MÉXICO VS INGLATERRA
Estadio Azteca, Ciudad de México, México
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 21:00 horas | Telefe, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Paraguay: 21:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 20:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Uruguay: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).
- México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.
- Estados Unidos: 20:00 (ET) / 17:00 (PT) | FOX, Telemundo.
DATOS CLAVE
- Brasil y Noruega juegan los octavos de final en el MetLife Stadium.
- México e Inglaterra disputan su encuentro de octavos en el Estadio Azteca.
- 5 de julio es la fecha de ambos partidos del Mundial 2026.