Escocia, líder del Grupo C del Mundial 2026, choca ante Marruecos y acá te contamos todos los canales para ver el partido en vivo - directo.

La segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 continúa con un duelo que puede ser determinante para la clasificación a los 16avos de final. Escocia y Marruecos se enfrentan HOY, viernes 19 de junio, desde las 5:00 PM en un partido que promete emociones de principio a fin.

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El partido entre Escocia vs. Marruecos se disputará en el Boston Stadium y ambos equipos llegan con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea dentro de uno de los grupos más competitivos de la Copa del Mundo.

Los aficionados de Escocia y Marruecos ya buscan dónde ver el partido en vivo, en directo y online. La transmisión oficial contará con distintas señales según el país y también estará disponible mediante plataformas de streaming autorizadas.

Además, es importante señalar que el compromiso no será transmitido por Disney+ ni por América Televisión, ya que ambas plataformas no cuentan con los derechos oficiales para emitir este encuentro del Mundial 2026.

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Dónde ver Escocia vs. Marruecos EN VIVO HOY: canales TV y streaming del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Canales para ver Escocia vs. Marruecos EN VIVO y ONLINE

En México, el partido podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX, tanto por televisión como vía streaming. Para gran parte de Latinoamérica, incluyendo Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países de la región, la transmisión será exclusiva de DirecTV Sports, DSports y DGO.

En Estados Unidos, el encuentro será emitido por FOX One y Telemundo Deportes. Mientras tanto, en Colombia podrá seguirse mediante RCN, en Chile por Chilevisión y en Ecuador a través de Teleamazonas. Con todos estos canales disponibles, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir en vivo uno de los partidos más atractivos de la jornada del Mundial 2026.

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Así marcha el Grupo C del Mundial 2026 con Escocia como líder, luego Marruecos como segundo, Brasil como tercero y último Haití. (Foto: Selección de Escocia)

Escocia vs. Marruecos: alineaciones oficiales

Escocia: Angus Gunn; Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson; Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson; Che Adams.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz.

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Datos claves

Escocia y Marruecos se enfrentan hoy, viernes 19 de junio, por el Mundial 2026.

El partido de la fase de grupos se disputará en el Boston Stadium.

El canal DSports y la plataforma DGO transmitirán en vivo para gran parte de Latinoamérica.