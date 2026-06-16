Dónde ver EN VIVO Francia vs Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Conoce aquí todos los detalles para el partido de Francia vs Senegal, del Mundial 2026. Dónde ver EN VIVO, vía TV y también streaming online.

El Mundial 2026 sigue su marcha y este martes nos regala un choque electrizante en el inicio del Grupo I. La poderosa selección de Francia hace su debut oficial midiéndose ante el peligroso combinado de Senegal en un duelo de alta intensidad.

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El escenario para este esperado compromiso será el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido también como MetLife Stadium. En este recinto, ambas escuadras buscarán dar el primer golpe del torneo y sumar sus primeros tres puntos.

¿A qué hora juega Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

El balón rodará a partir de las 14:00 horas en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. Para los aficionados en México, el juego iniciará a las 13:00 horas, mientras que en Argentina y Chile se podrá sintonizar desde las 16:00 horas.

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Guía de canales de TV para ver Francia vs Senegal en vivo

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro, te presentamos la distribución de las señales televisivas autorizadas en los principales países de la región:

Perú: América TV y DSports.

México: Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y TUDN.

Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.

Colombia: Caracol TV, Canal RCN y DSports.

Chile: Chilevisión y DSports.

Estados Unidos: Telemundo Deportes y Fox Sports.

Cómo ver Francia vs Senegal por streaming online

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o Smart TV, existen diversas plataformas que transmitirán el debut de Kylian Mbappé y las estrellas galas por internet:

Sudamérica: La señal oficial se podrá seguir por medio de DGO y Paramount+.

México: La transmisión completa estará disponible a través de ViX Premium.

Estados Unidos: La opción principal para streaming en español será la plataforma de Peacock.

Otras plataformas: En regiones seleccionadas se habilitarán opciones a través de Disney+ Premium, y DAZN.

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¿Cómo llegan Francia y Senegal al debut mundialista?

La selección de Francia se presenta en esta cita norteamericana con la etiqueta de máxima favorita tras clasificar de manera invicta y con Kylian Mbappé como su principal carta de gol. Los vigentes subcampeones del mundo buscan iniciar con el pie derecho para sacudirse la presión y perfilar su camino hacia el ansiado título.

Por su parte, los Leones de Teranga asumen este reto con una sólida plantilla que mezcla jerarquía y juventud comandada por el histórico Sadio Mané. El combinado africano avanzó a la Copa del Mundo sin conocer la derrota en sus eliminatorias y sueña con revivir la hazaña histórica de Corea-Japón 2002, cuando vencieron a los galos en la fase de grupos.

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