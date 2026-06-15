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Mundial 2026

Partidos para MAÑANA martes 16 de junio en el Mundial 2026: programación, horarios y dónde ver en Perú

Se viene el debut de los últimos finalistas del Mundial, Argentina y Francia. Jugarán ante selecciones africanas. Además, hay otros dos partidos.

La Selección Argentina entra en escena en el Mundial 2026.
© Getty ImagesLa Selección Argentina entra en escena en el Mundial 2026.

La jornada de este martes 16 de junio en el Mundial 2026 ofrece cuatro partidos determinantes para el desarrollo del campeonato. Debutan los últimos dos campeones del mundo, Argentina y Francia, que enfrentan a dos selecciones africanas. Además, Noruega y Austria saltan al campo.

La Selección Argentina inicia la revalidación de su título en Qatar 2022 ante Argelia. Por el mismo grupo, Austria y Jordania cerrarán la jornada de martes. En tanto, la campeona en Rusia 2018, Francia, se enfrenta a la dura Senegal; y el otro partido tiene a Noruega enfrentando a Irak. Mira la programación con horarios y canales.

PARTIDOS DEL MARTES 16 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 Partidos

FRANCIA VS SENEGAL (GRUPO I)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Perú: 14:00 horas | América TVGO, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Argentina: 16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 14:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 12:00 (PT) / 14:00 (CT) / 15:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
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IRAK VS NORUEGA (GRUPO I)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Perú: 17:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
  • Argentina: 19:00 horas | TyC Sports, DSports 2, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 17:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 00:00 (miércoles 17) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (CT) / 18:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

ARGENTINA VS ARGELIA (GRUPO J)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Perú: 20:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
  • Argentina: 22:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública, Disney+ Premium
  • Chile: 21:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 20:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Ecuador: 20:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 03:00 (miércoles 17) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (CT) / 21:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

AUSTRIA VS JORDANIA (GRUPO J)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Perú: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 01:00 horas (miércoles 17) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 00:00 horas (miércoles 17) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 22:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 23:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 07:00 horas (miércoles 17) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 21:00 (PT) / 23:00 (CT) / 00:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock

DATOS CLAVE

  • Martes 16 de junio debutan Argentina y Francia en la Copa Mundial 2026.
  • Argentina vs Argelia se disputará a las 22:00 horas en territorio argentino.
  • El partido Francia vs Senegal se jugará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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