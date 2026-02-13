Es tendencia:
logotipo del encabezado
Conmebol Libertadores

Tras eliminar a Alianza Lima, piden a figura de 2 de Mayo para la Selección de Paraguay: “Alfaro, él es paraguayo”

2 de Mayo no deja que hablar y ahora se ha conocido que están pidiendo a uno de sus jugadores para la Selección de Paraguay.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadores de 2 de Mayo celebrando.
© Conmebol LibertadoresJugadores de 2 de Mayo celebrando.

Alianza Lima se vio sorprendido por un cuadro de 2 de Mayo que no le permitió hacer su juego correctamente. Esto ha hecho que varios de los jugadores de este debutante en la Conmebol Libertadores destaquen. Incluso, hay uno que es pedido para que pueda llegar a conformar la Selección de Paraguay ¿Le darán la oportunidad?

Publicidad

En este caso el jugador del que se menciona es el portero Ángel Martínez, quien terminó siendo figura importante en la llave. El jugador Diego Acosta hizo un Live tras eliminar a los ‘blanquiazules’, es ahí en donde no dudó en pedir la convocatoria del portero. “Alfaro, él es paraguayo” fue lo que dijo el delantero en llamado para Gustavo Alfaro.

Piden a Ángel Martínez a la Selección de Paraguay:

Tweet placeholder

¿Por qué piden a Ángel Martínez a la Selección de Paraguay?

El portero terminó siendo vital para que el conjunto de 2 de Mayo de la gran sorpresa al eliminar a Alianza Lima en casa. Teniendo una representación realmente destacable. Para comenzar, en el primer tiempo logró salvar la ocasión más importante, el penal de Eryc Castillo. Con eso comenzó todo lo bueno para el cuadro paraguayo.

Publicidad

Penal atajado a Eryc Castillo:

El único jugador que el hincha de Alianza Lima salvó pese a la eliminación de Copa Libertadores

ver también

El único jugador que el hincha de Alianza Lima salvó pese a la eliminación de Copa Libertadores

Tweet placeholder

Pero en el segundo tiempo cuando más lo necesitaron apareció en busca de frustrar todo ataque del local. Eso sí, exceptuando el gol que anotó Luis Advíncula. Jugada que terminó siendo fuera de serie, anotación que sorprendió a todos los aficionados incluso, pues terminó siendo un gol de otro partido que llegó en el momento menos pensado.

Pero después, Martínez se encargó de destruir las ilusiones ‘Blanquiazules’ con grandes atajadas que tuvo. Ya que los locales se soltaron en busca del ataque, pero con tanta desesperación, que no pudieron estar sólidos, esto hizo que el meta consiga generar más nerviosismo con cada atajada o demorando las acciones con el balón en su poder.

Publicidad

Datos Claves

  • Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo, eliminó a Alianza Lima de la Conmebol Libertadores.
  • El guardameta atajó un penal a Eryc Castillo y fue figura en la clasificación paraguaya.
  • Luis Advíncula anotó el único gol para el conjunto blanquiazul durante el encuentro de vuelta.
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Gonzalo Núñez reaparece y se rectifica luego de comentarios racistas a Eryc Castillo
Liga 1

Gonzalo Núñez reaparece y se rectifica luego de comentarios racistas a Eryc Castillo

Mientras en Alianza Lima ganaba 600 mil antes del retiro, Farfán reveló su sueldo en PSV
Liga 1

Mientras en Alianza Lima ganaba 600 mil antes del retiro, Farfán reveló su sueldo en PSV

Presidente de 2 de Mayo asegura que Alianza los subestimó en la llave de Copa Libertadores
Copa Libertadores

Presidente de 2 de Mayo asegura que Alianza los subestimó en la llave de Copa Libertadores

Pronósticos Alianza Atlético vs Alianza Lima: defender el liderato con el dolor de la eliminación
Apuestas Deportivas

Pronósticos Alianza Atlético vs Alianza Lima: defender el liderato con el dolor de la eliminación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo