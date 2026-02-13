Tras eliminar a Alianza Lima, piden a figura de 2 de Mayo para la Selección de Paraguay: “Alfaro, él es paraguayo”

Alianza Lima se vio sorprendido por un cuadro de 2 de Mayo que no le permitió hacer su juego correctamente. Esto ha hecho que varios de los jugadores de este debutante en la Conmebol Libertadores destaquen. Incluso, hay uno que es pedido para que pueda llegar a conformar la Selección de Paraguay ¿Le darán la oportunidad?

En este caso el jugador del que se menciona es el portero Ángel Martínez, quien terminó siendo figura importante en la llave. El jugador Diego Acosta hizo un Live tras eliminar a los ‘blanquiazules’, es ahí en donde no dudó en pedir la convocatoria del portero. “Alfaro, él es paraguayo” fue lo que dijo el delantero en llamado para Gustavo Alfaro.

Piden a Ángel Martínez a la Selección de Paraguay:

¿Por qué piden a Ángel Martínez a la Selección de Paraguay?

El portero terminó siendo vital para que el conjunto de 2 de Mayo de la gran sorpresa al eliminar a Alianza Lima en casa. Teniendo una representación realmente destacable. Para comenzar, en el primer tiempo logró salvar la ocasión más importante, el penal de Eryc Castillo. Con eso comenzó todo lo bueno para el cuadro paraguayo.

Penal atajado a Eryc Castillo:

Pero en el segundo tiempo cuando más lo necesitaron apareció en busca de frustrar todo ataque del local. Eso sí, exceptuando el gol que anotó Luis Advíncula. Jugada que terminó siendo fuera de serie, anotación que sorprendió a todos los aficionados incluso, pues terminó siendo un gol de otro partido que llegó en el momento menos pensado.

Pero después, Martínez se encargó de destruir las ilusiones ‘Blanquiazules’ con grandes atajadas que tuvo. Ya que los locales se soltaron en busca del ataque, pero con tanta desesperación, que no pudieron estar sólidos, esto hizo que el meta consiga generar más nerviosismo con cada atajada o demorando las acciones con el balón en su poder.

