Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Suiza vs. Colombia juegan hoy día lunes 7 de julio, por el Mundial 2026. Mira dónde ver en vivo, mediante la señal tv, y el streaming online.

Las selecciones de Suiza y Colombia se enfrentan hoy en un partido decisivo por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará este martes 7 de julio de 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, donde ambos equipos buscarán un boleto histórico a la siguiente ronda.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega invicto tras una destacada fase previa y se medirá ante una sólida escuadra europea que promete un duelo de alta intensidad. Quien logre avanzar en esta llave eliminatoria se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Argentina y Egipto.

Horario oficial de la señal en vivo

Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 p. m.

México (Centro): 2:00 p. m.

Estados Unidos: 4:00 p. m. (Este) / 1:00 p. m. (Pacífico)

Argentina, Chile y Uruguay: 5:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

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Canales de TV y plataformas de streaming por país

Estas son las opciones confirmadas por los principales medios deportivos para seguir la transmisión del partido en directo:

Colombia

La señal abierta de televisión estará a cargo de Caracol TV (Gol Caracol) y RCN Televisión. Los usuarios que prefieran opciones digitales podrán sintonizarlo online a través de las páginas web oficiales de los canales, la app de RCN y plataformas como DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

México

Para el territorio mexicano, el compromiso se transmitirá en televisión abierta por Canal 5 y TV Azteca, además de la señal paga de TUDN. El streaming exclusivo en internet estará disponible en la plataforma ViX Premium.

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Estados Unidos

Los aficionados en territorio estadounidense podrán ver el partido en español mediante Telemundo y la app de Peacock. Por su parte, la transmisión en inglés correrá por cuenta de FOX y la app de FOX Sports.

Perú y resto de Sudamérica

En gran parte de la región sudamericana, el operador de televisión por cable con los derechos exclusivos es DSports y América Televisión. Para dispositivos móviles y televisores inteligentes, la alternativa de streaming online es la aplicación DGO.

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El historial de Colombia ante Suiza en los Mundiales

La última vez que las selecciones de Colombia y Suiza se enfrentaron en una Copa del Mundo de la FIFA fue hace 32 años, durante la fase de grupos de la edición de Estados Unidos 1994. Aquel compromiso, disputado en el estadio de la Universidad de Stanford, terminó con una victoria por 2-0 a favor del conjunto sudamericano.

Los goles de la Tricolor en ese histórico partido fueron anotados por Herman Gaviria y John Harold Lozano. El resultado sirvió para cerrar la participación del equipo en esa cita mundialista, dejando un antecedente que hoy vuelve a tomar relevancia en esta fase de eliminación directa.

DATOS CLAVE

Estadio BC Place de Vancouver albergará hoy el duelo entre Suiza y Colombia.

Caracol TV y RCN transmitirán el partido para Colombia a las 3:00 p.m.

En 1994, Colombia venció 2-0 a Suiza con goles de Gaviria y Lozano.