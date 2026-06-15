Dónde ver EN VIVO Uruguay vs Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce los detalles de cómo y dónde ver EN VIVO, el partido de Uruguay vs Arabia Saudita, por el Mundial 2026. No dejes pasar la información.

La selección de Uruguay hace su esperado debut en el Mundial 2026 enfrentando a Arabia Saudita por la primera jornada del Grupo H. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y promete grandes emociones para los aficionados de la ‘Celeste’.

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A continuación, te presentamos una guía completa con los horarios internacionales y los canales oficiales para seguir este partidazo en directo.

¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita?

El compromiso se juega este lunes 15 de junio de 2026. Los horarios varían según tu ubicación geográfica:

Uruguay, Argentina, Brasil: 7:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p. m.

México: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 6:00 p. m.

España: 12:00 a. m. (martes 16 de junio).

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Hoy juegan Uruguay vs Arabia Saudita por el Grupo H. (Foto: X).

Canales de TV para ver el partido en vivo

La transmisión televisiva estará disponible en señal abierta y por suscripción en los siguientes canales:

Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium

Ecuador: 17:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

México: 17:00 horas | ViX Premium

Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevision, Disney+ Premium

Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+ Premium

Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (ET) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

España: 23:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

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Cómo ver el debut mundialista por streaming online

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tableta o computadora, estas son las plataformas autorizadas:

Sudamérica (Uruguay, Perú, Argentina, Colombia): Por la plataforma especial de Disney+ Premium , DGO, Paramount+ y Antel TV (solo en Uruguay).

, DGO, Paramount+ y Antel TV (solo en Uruguay). México: ViX.

Estados Unidos: FuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.

España: DAZN y beIN SPORTS.

Así llega la Selección de Uruguay

La “Celeste” de Marcelo Bielsa asume el desafío mundialista con altas expectativas pero con algunas bajas de peso por lesión. Jugadores clave como Ronald Araújo y Giorgian de Arrascaeta arrastran problemas físicos que complican la planificación inicial del DT argentino.

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Para suplir estas ausencias, Uruguay apostará por la potencia en ataque de un doble nueve integrado por Darwin Núñez y Federico Viñas. El mediocampo se mantendrá como su zona más fuerte con el liderazgo y despliegue de Federico Valverde y Manuel Ugarte.

Así llega la Selección de Arabia Saudita

Los “Halcones Verdes”, ahora bajo la dirección técnica del estratega griego Georgios Donis, buscan dar la sorpresa del grupo basándose en su orden táctico y transiciones veloces. El combinado asiático destaca por mantener una base sólida de futbolistas que compiten en su liga local, aportando un gran conocimiento colectivo.

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Su gran referente ofensivo sigue siendo el experimentado Salem Al-Dawsari, quien liderará los contragolpes. La misión de Arabia Saudita será repetir la disciplina mostrada en debuts anteriores para bloquear la propuesta de presión alta de los sudamericanos.

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