Dónde ver Jordania vs Argelia EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Jordania y Argelia se enfrentarán hoy, lunes 22 de junio, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. En esta nota te contamos los horarios en diferentes países y las opciones para seguir en vivo todas las incidencias del encuentro.
¿Dónde ver EN VIVO Jordania vs Argelia?
La transmisión del partido entre Jordania y Argelia estará disponible para toda Latinoamérica a través de DirecTV. Además, el encuentro y el resto del Mundial 2026 podrán seguirse en línea mediante DGO, siempre que el usuario cuente con una suscripción activa a la plataforma.
¿A qué hora juega Jordania vs Argelia?
Si eres seguidor del Mundial 2026 y quieres seguir el duelo entre Jordania y Argelia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, aquí te dejamos los horarios del partido en distintos países.
- México y Centroamérica: 21:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 23:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 23:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (del martes 23)
- España: 05:00 horas (del martes 23)
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Posibles alineaciones de ambos equipos
- Jordania (4-3-3): Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi, Mohammad Abu Zraiq.
- Argelia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
DATOS CLAVES
- Jordania y Argelia se enfrentan hoy, lunes 22 de junio, en el Mundial 2026.
- El partido se disputará en el Levi’s Stadium a las 22:00 horas de Perú.
- La transmisión del encuentro estará disponible para toda Latinoamérica a través de DirecTV.