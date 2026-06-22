Dónde ver Jordania vs Argelia EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Conoce el día, hora y canal de transmisión EN VIVO del partido Jordania vs. Argelia por la segunda fecha del Mundial 2026.

Jordania y Argelia se enfrentarán hoy, lunes 22 de junio, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. En esta nota te contamos los horarios en diferentes países y las opciones para seguir en vivo todas las incidencias del encuentro.

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¿Dónde ver EN VIVO Jordania vs Argelia?

La transmisión del partido entre Jordania y Argelia estará disponible para toda Latinoamérica a través de DirecTV. Además, el encuentro y el resto del Mundial 2026 podrán seguirse en línea mediante DGO, siempre que el usuario cuente con una suscripción activa a la plataforma.

¿A qué hora juega Jordania vs Argelia?

Si eres seguidor del Mundial 2026 y quieres seguir el duelo entre Jordania y Argelia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, aquí te dejamos los horarios del partido en distintos países.

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México y Centroamérica: 21:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 22:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 23:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 23:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (del martes 23)

España: 05:00 horas (del martes 23)

Posibles alineaciones de ambos equipos

Jordania (4-3-3): Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi, Mohammad Abu Zraiq.

Argelia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

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DATOS CLAVES

Jordania y Argelia se enfrentan hoy, lunes 22 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el Levi’s Stadium a las 22:00 horas de Perú.

La transmisión del encuentro estará disponible para toda Latinoamérica a través de DirecTV.