¿Dónde y en qué estadio se juega Arabia Saudita vs Uruguay en Miami por el Mundial 2026?

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay por la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026 se juega este lunes 15 de junio en el Estadio Miami (conocido como Hard Rock Stadium). Este emocionante encuentro, que marca el debut de ambas selecciones en el torneo, se disputa a las 17:00 (hora peruana) en el imponente recinto de Florida.

Publicidad

A continuación, te presentamos todos los detalles solicitados sobre este impresionante recinto deportivo de acuerdo con los datos oficiales de la FIFA y el Hard Rock Stadium:

Hard Rock Stadium recibirá el Arabia Saudita vs Uruguay. (Foto: X).

Datos clave del Hard Rock Stadium

Ubicación: Se encuentra en la ciudad de Miami Gardens, Florida, en el 347 de Don Shula Drive.

Se encuentra en la ciudad de Miami Gardens, Florida, en el 347 de Don Shula Drive. Inauguración: El estadio abrió sus puertas originalmente el 16 de agosto de 1987 bajo el nombre de Joe Robbie Stadium.

El estadio abrió sus puertas originalmente el 16 de agosto de 1987 bajo el nombre de Joe Robbie Stadium. Costo de construcción inicial: Su edificación original tuvo un costo aproximado de 115 millones de dólares, financiados con fondos privados.

Su edificación original tuvo un costo aproximado de 115 millones de dólares, financiados con fondos privados. Capacidad: Cuenta con un aforo permanente de 65,326 espectadores, el cual se acondicionó a cerca de 65,000 asientos techados para la justa mundialista.

Publicidad

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El estadio destaca por su enorme cubierta translúcida de 14 acres añadida en una masiva renovación, diseñada para proteger de la lluvia y el sol al 92% de los asientos. Esta colosal estructura se sostiene mediante cables de acero tensados desde cuatro enormes mástiles de 350 pies de altura ubicados en las esquinas del recinto.

Tecnológicamente, cuenta con cuatro pantallas gigantes de video con definición HD en cada esquina del óvalo para no perderse ningún detalle. Para cumplir con las exigencias del Mundial 2026, la superficie del campo fue sustituida por un avanzado sistema de césped natural de última generación.

Publicidad

Equipos locales que juegan en el Hard Rock Stadium

Este escenario es la casa oficial de los Miami Dolphins de la National Football League (NFL) desde su inauguración en 1987. También es el hogar de los Miami Hurricanes, el equipo de fútbol americano universitario de la Universidad de Miami en la NCAA.

En el pasado, el inmueble fue la sede de los Florida Marlins (hoy Miami Marlins) de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los años 1993 y 2011. Además, su complejo exterior recibe anualmente a las mejores raquetas del planeta en el prestigioso torneo de tenis Miami Open.

Publicidad

Conciertos y espectáculos de gran nivel

El recinto ha recibido a las giras musicales más lucrativas de la historia, incluyendo conciertos de Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay, Bad Bunny y la legendaria banda The Rolling Stones. Su récord histórico de asistencia para un espectáculo musical lo ostentan Billy Joel y Elton John, quienes reunieron a más de 103,000 fanáticos en un concierto conjunto en 1995.

Fuera del ámbito musical, el estadio también ha sido el escenario de magnos eventos de entretenimiento deportivo mundial. En el año 2012, albergó la exitosa edición de WrestleMania XXVIII organizada por la WWE.

Eventos deportivos y su rol en el Mundial 2026

El Estadio Miami posee un currículum deportivo envidiable al haber albergado seis ediciones distintas del Super Bowl de la NFL (XXIII, XXIX, XXXIII, XLI, XLIV y LIV). En su terreno también se han disputado la final de la Copa América 2024, campeonatos nacionales universitarios y el circuito del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en su perímetro exterior.

Publicidad

Durante este Mundial 2026, el estadio tiene un rol protagónico al ser el encargado de hospedar un total de siete compromisos. Recibe cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos, un juego de treintaidosavos de final, un choque de cuartos de final y el emblemático partido por el tercer puesto del torneo el próximo 18 de julio.

DATOS CLAVE