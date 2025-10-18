Es tendencia:
Sonó para ser DT de Perú y clasificó al Mundial 2026, pero no lo soportan más en su selección: “Insostenible”

Entrenador de selección sudamericana es criticado duramente y podría dejar el cargo previo al Mundial 2026. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Sebastián Beccacece podría dejar de ser DT de Ecuador.
La Selección Peruana continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador con miras a las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028. Entre los nombres que han empezado a sonar, aparece el de Sebastián Beccacece, actual DT de Ecuador, aunque su permanencia en dicho país genera dudas, ya que no cuenta con el respaldo total de la afición.

Las críticas contra Sebastián Beccacece en Ecuador

Tras los últimos encuentros de la Selección de Ecuador frente a México y Estados Unidos en la reciente fecha FIFA, las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones por parte de los hinchas, muchos de ellos cuestionando el desempeño del equipo y la gestión de Sebastián Beccacece.

En ambos duelo, el combinado ecuatoriano —que se alista para disputar el Mundial 2026 — no logró mostrar su mejor versión y terminó registrando un empate por 1-1.

Luego de estos resultados, la página ‘Segmento Fútbol Ecuador’ viralizó una crítica contundente hacia el estratega argentino, calificando su continuidad al frente de la selección tricolor como “insostenible” debido al bajo rendimiento del equipo.

Lo de Sebastián Beccacece en la Selección ya es INSOSTENIBLE. Habíamos tenido partidos malos, pero el de hoy fue realmente la confirmación de que los jugadores ya no le responden al entrenador, y se enredan con las decisiones insólitas que toma partido a partido. No hay un norte, un rumbo, una idea en la que se esté trabajando. Es salir a la cancha y que los jugadores traten de resolver“, se lee en el mencionado medio.

sebastian beccacece

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Desde su llegada al banquillo de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 14 partidos entre Eliminatorias y amistosos. Durante ese periodo, sumó cinco victorias, ocho empates y solo una derrota, la cual se dio en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene vínculo contractual con la Selección de Ecuador hasta fines de 2026, lo que incluye su participación en el Mundial. Sin embargo, su futuro después del torneo es incierto, ya que la Federación Ecuatoriana de Fútbol pasará por un proceso electoral y el próximo presidente podría optar por realizar algunos cambios.

nicole cueva
