El truco para recibir sobres GRATIS en el álbum del Mundial 2026 gracias a productos PANINI y COCA-COLA

Hay posibilidades de recibir sobres gratis todos los días en simples pasos. Vas a necesitar una PC y tu teléfono móvil. Sigue los pasos.

Los fanáticos del fútbol continúan con el furor del álbum por el Mundial 2026. Tanto el físico como el virtual son los objetivos de los usuarios que buscan completarlo sea como sea. Por eso, en Bolavip Perú, te contamos un truco para que puedas llenar el álbum virtual gracias a sobres gratis.

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La app del álbum virtual Panini del Mundial 2026 ofrece distintas posibilidades para que puedas ganar sobres. Cabe recordar que sólo puedes abrir cuatro cada 24 horas, pero sólo te regalan dos. Pero, a través de este truco, puedes ganar otros dos sobres más de manera gratuita y todos los días.

Así luce la pantalla principal del álbum virtual Panini Mundial 2026 (Oficial).

¿Cómo ganar sobres gratis gracias a productos Panini y Coca-Cola?

Panini y Coca-Cola, partners oficiales del Mundial 2026, ofrecen posibilidades de obtener sobres gratis si escaneás sus productos. Pero, esto se puede hacer constantemente, sin necesidad de adquirirlos. Para ello, necesitarás de una PC o laptop y tu teléfono celular (si es que tienes la app).

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Cómo conseguir un sobre gratis gracias a productos Coca-Cola:

Ve a Google en tu PC y escribe en el buscador “Coca Cola”.

Una vez que te aparezcan los resultados, ve al apartado de Imágenes y elige alguna con el logo de Coca Cola.

Con tu teléfono móvil, abre la app del álbum virtual.

Ve a la parte de “Escanear contenido”. Elige la opción: “Escanea productos de Coca-Cola”.

Ahora, lo que tienes que hacer es escanear con tu teléfono móvil el logo de Coca Cola que abriste en tu PC.

Una vez que te aparezca el tilde verde, “desbloquea un sobre gratis” y listo.

Cómo conseguir un sobre gratis gracias a productos Panini:

Ve a Google en tu PC y escribe en el buscador “Álbum Panini”.

Una vez que te aparezcan los resultados, ve al apartado de Imágenes y elige alguna en donde se vea de forma clara y completa el álbum del Mundial 2026.

Con tu teléfono móvil, abre la app del álbum virtual.

Ve a la parte de “Escanear contenido”. Elige la opción: “Escanea el álbum y los paquetes FIFA World Cup 2026”.

Ahora, lo que tienes que hacer es escanear con tu teléfono móvil la imagen con el álbum Panini que abriste en tu PC.

Una vez que te aparezca el tilde verde, “desbloquea un sobre gratis” y listo.

Los códigos gratis de un sólo uso para el Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

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