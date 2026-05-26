Las figuritas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026

En etapa de Mundial, completar el álbum Panini es el objetivo de miles de fanáticos. Te contamos cuáles son las figuritas más difíciles de conseguir.

El álbum Panini del Mundial 2026 es furor en todo el mundo. Los fanáticos del fútbol disfrutan del momento mundialista donde buscan llenar el álbum por completo. Para ello, necesitan de los sobres y las 980 figuritas para lograr el objetivo. Sin embargo, el camino no es fácil, ya que hay estampas difíciles de conseguir.

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Por primera vez, el álbum cuenta con casi mil figuritas debido al estreno del formato con 48 selecciones para la Copa del Mundo. Por eso, el camino para completar el álbum se hace un poco más complicado.

De todas maneras, además de aumentar el número de estampas, en tal caso, hay algunas que se han hecho complicadas de conseguir debido a la baja distribución. Por eso, se han vuelto codiciadas y muy solicitadas en los grupos de intercambio y en las reventas.

¿Cuáles son las figuritas más difíciles de conseguir?

Existen algunas figuritas especiales que para los fanáticos son difíciles de conseguir. Por ejemplo, entre las que más cuestan obtener son las de las estrellas mundiales: son los casos de Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappé (Francia) y Lamine Yamal (España).

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Entre otras figuritas que cuestan encontrar en los sobres aparecen las alineaciones de los equipos y hasta algunos escudos de selecciones. Son cromos por fuera de los habituales jugadores.

Por último, la considerada como la más difícil de obtener, es la figurita 00. Se trata de una estampa especial, que se puede encontrar en la primera página del álbum Panini. La particularidad es que ésta tiene dos versiones: la común y una brillante (holográfica).

Los detalles del álbum del Mundial 2026 de PANINI

980 figuritas

112 páginas en total

18 retratos de futbolistas por selección

Una foto grupal por selección

Escudo brillante

Sobres con siete figuritas

Precio sugerido en Perú por sobre: S/ 4,20

Precio del álbum tapa blanda: S/ 9,90

Precio del álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

Precio del álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

Precio del Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

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El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.

¿Dónde conseguir el álbum Panini del Mundial 2026?

Hay una red de establecimientos autorizados para la venta del álbum Panini del Mundial 2026. Entre estos locales se encuentran cadenas como Tai Loy, Tambo, Saga Falabella, Ripley y plazaVea. También hay supermercados, estaciones de servicio y quioscos de diferentes ciudades.

Datos claves

980 figuritas contiene el álbum Panini del Mundial 2026 en sus 112 páginas.

contiene el álbum Panini del Mundial 2026 en sus 112 páginas. Lionel Messi y la especial figurita 00 son las estampas más difíciles de conseguir.

y la especial figurita 00 son las estampas más difíciles de conseguir. S/ 4,20 es el precio sugerido en Perú por cada sobre con siete figuritas.