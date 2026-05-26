Qué es la figurita 00 del Mundial 2026 y cómo obtenerla

Se trata de una de las figuritas del álbum Panini del Mundial 2026. Es de las más solicitadas, ya que no es fácil conseguirla. Los detalles.

Miles de fanáticos buscan completar el álbum Panini del Mundial 2026. Son más de 900 figuritas que se deben conseguir para completarlo. Pero, una de las más destacadas y solicitadas es, sin dudas, la figurita 00, la cual tiene la particularidad que es la única que cuenta con dos versiones distintas.

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El álbum Panini cuenta con muchas más figuritas que anteriores ediciones debido a la participación, por primera vez, de 48 selecciones. Eso dificulta más el desafío de llenarlo. Sin embargo, la mayor complejidad representa esta estampa, considerada por la mayoría, como la más difícil de conseguir.

Los detalles de la figurita 00 del álbum Panini del Mundial 2026

Esta figurita 00, además de lo difícil que es conseguirla, tiene dos versiones distintas. Tú eliges cuál quieres pegar en el álbum físico del Mundial 2026. En tanto, en el álbum virtual, también es una estampa especial.

Las dos variantes de la figurita 00 son:

La versión común , la cual es idéntica en su estilo como el resto de las figuritas.

, la cual es idéntica en su estilo como el resto de las figuritas. La versión brillante (holográfica), que tiene el logo de Panini.

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Al ser una estampa particular, tiene una distribución muy limitada. Eso provoca que sea difícil de conseguir y que los coleccionistas aumenten su valor de reventa o de intercambio.

La figurita 00 se ubica en la primera página del álbum (tanto físico como virtual) Panini del Mundial 2026. Es decir, está junto a la portada interna y las introducciones de la Copa del Mundo.

El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.

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¿Cómo obtener la figurita 00 del álbum del Mundial 2026?

La figurita 00 del álbum del Mundial 2026 se consigue, de forma física, en sobres regulares o en planchas especiales. De todas maneras, puedes conseguirla de otras maneras como intercambio o compra directa con revendedores y tiendas online como Zonakids.

En tanto, para el álbum virtual, esta estampa se puede obtener al completar desafíos dentro de la plataforma FIFA Panini Collection. Se debe llenar el panel de “Capitanes”, el cual pide que reúnas un grupo específicos de jugadores, aquellos que portan la cinta de capitán.

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