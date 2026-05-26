FIFA Rewards y sobres Deluxe Panini 2026: cómo canjearlos

Para conseguir sobres especiales en el álbum virtual del Mundial 2026, puedes recurrir a la plataforma FIFA Rewards. Estos sobres deluxe te pueden ayudar a completarlo.

El álbum virtual del Mundial 2026 es furor en el mundo en plena etapa mundialista. Los fanáticos tienen la posibilidad de coleccionar figuritas y el álbum en sus celulares, tablets o computadoras personales. Una gran ayuda para lograr los mejores sobres lo ofrece FIFA con su plataforma FIFA Rewards.

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Gracias a esta web oficial, puedes obtener los denominados sobres Deluxe de Panini y más recompensas gratuitas para el álbum virtual de Mundial 2026. A continuación, te contamos cómo aprovechar esto y cómo puedes conseguir estos sobres especiales.

¿Qué son los Sobres Deluxe Panini 2026?

A diferencia de los sobres normales, los sobres Deluxe o Premium del álbum digital incluyen 20 stickers estándar y 9 figuritas especiales (como las metalizadas o los exclusivos carteles de las ciudades anfitrionas).

¿Cómo obtener sobres Deluxe Panini 2026 en FIFA Rewards?

Para conseguir un sobre Deluxe en la plataforma FIFA Rewards, debes seguir estos pasos:

Regístrate: Crea una cuenta en la plataforma de FIFA Rewards usando tus credenciales de la FIFA.

Crea una cuenta en la plataforma de FIFA Rewards usando tus credenciales de la FIFA. Acumula puntos: Realiza misiones diarias y semanales (ver videos, leer noticias, visitar enlaces oficiales y jugar minijuegos).

Realiza misiones diarias y semanales (ver videos, leer noticias, visitar enlaces oficiales y jugar minijuegos). Canjea tu premio: Necesitarás reunir 3.500 puntos para canjearlos por un sobre Deluxe digital.

Necesitarás reunir para canjearlos por un sobre Deluxe digital. Desbloquea el sobre: La página te otorgará un código de un solo uso. Entra a la app FIFA Panini Collection, ve a la sección de Código Promocional y pégalo.

La página te otorgará un código de un solo uso. Entra a la app FIFA Panini Collection, ve a la sección de y pégalo. Contenido: Este sobre especial contiene 20 stickers digitales estándar y 9 especiales (como los cromos Cosmic o los carteles de las ciudades anfitrionas).

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El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.

Los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Datos claves

Sobres Deluxe Panini contienen 20 stickers estándar y 9 figuritas especiales.

contienen 20 stickers estándar y 9 figuritas especiales. 3.500 puntos en FIFA Rewards se canjean por un sobre Deluxe digital.

en FIFA Rewards se canjean por un sobre Deluxe digital. Mundial 2026 tiene múltiples códigos promocionales para la app FIFA Panini Collection.