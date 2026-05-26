Cómo canjear códigos del álbum virtual PANINI del Mundial 2026 para sobres gratis

Los usuarios de mundo buscan completar el álbum virtual del Mundial 2026. Muchos están en la búsqueda de las figuritas más difíciles para llegar al 100 por ciento de completo. Para ello, los fanáticos necesitan de los sobres gratis para poder tener mayores oportunidades de llenarlo.
Panini ofrece la posibilidad de que los usuarios que tienen el álbum virtual del Mundial 2026 puedan abrir hasta cuatro sobres por día. Cada 24 horas, además, hay dos sobres gratis que puedes tomar sin hacer absolutamente nada, sólo toca el botón de “sobres gratuitos”.
Pero, para poder abrir los otros dos, hay otras opciones. Se pueden escanear productos de Coca-Cola y de Panini como opción. Pero también hay chances de canjear códigos promocionales. Algunos sobres físicos cuentan con códigos de uso único, mientras que entre FIFA y Panini también han regalado algunos para que se puedan canjear.
Cómo canejar los códigos en el álbum virtual del Mundial 2026
- Paso 1: abre tu aplicación del álbum virtual.
- Paso 2: una vez en el menú principal, presiona la sección “código promocional” que se encuentra a la derecha de la pantalla.
- Paso 3: coloca el código y luego pulsa “canjear código”.
- Paso 4: disfruta de tu sobre gratis.
Todos los códigos del Álbum Virtual Panini del Mundial 2026
- ALBUMPANINI26
- ALLTHEFEELS
- COCACOLAFANS
- FIFA2026PLAY
- GIFTWC26PACK
- PANINICOLLECT
- PLAYWC26NOW
- COKEPANINI26
- PANINIFWC26
- ALLTHEFEELS26
- FEELITALL26
- MAILWC26GIFT
- COKEFWC26
- WC26PANIAPP
El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.
Así son los códigos de un solo uso en las figuritas físicas
Ciertos sobres físicos del álbum Panini del Mundial 2026 traen un cartón extra de color naranja con un QR y un código de un solo uso para el álbum virtual. Cómo lo dice su nombre, una vez que un usuario utilice dicho código, quedará inhabilitado para siempre.
Así luce el código de uso único en las figuritas físicas del álbum Panini.