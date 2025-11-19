El legendario partido entre Perú y Colombia en Lima, en octubre de 2017, no solo terminó en un tenso empate 1-1, sino que también engendró la historia más debatida del fútbol sudamericano: el “Pacto de Lima”. Este acuerdo tácito, que aseguró la clasificación directa de Colombia al Mundial de Rusia 2018 y el cupo de repechaje para Perú, sellando la eliminación de Chile, ha sido finalmente confirmado por uno de los jugadores en el campo, arrojando luz sobre los cruciales instantes finales.

Publicidad

Publicidad

Confirman el Pacto de Lima entre Perú y Colombia

En una reciente entrevista con ESPN, el exfutbolista colombiano Giovanni ‘Gio’ Moreno, quien ingresó como suplente, validó la existencia del pacto, atribuyéndolo al liderazgo del capitán de su selección. El mediocampista confirmó que la premisa era simple: “que con el empate vamos los dos”. Esto disipa las dudas sobre si la decisión de bajar la intensidad del juego fue solo una táctica o el resultado de una comunicación directa entre los rivales.

Renato Tapia y Radamel Falcao conversando en la cancha. (Foto: X).

El detalle más sorprendente de la confesión de Moreno es cómo se gestionó la inacción en el campo. Con el resultado ya conveniente para ambos, el desafío se convirtió en disimular la pasividad. Moreno reveló el esfuerzo irónico que tuvo que hacer en los últimos cinco minutos, siendo “el único que corría” en el mediocampo. Incluso, confesó que sus propios defensores le pedían que simulase presión: “Se la tocaban los dos centrales y me decían ‘vení márcame, para que no se vea tan obvio'”, ilustrando la preocupación por la percepción externa.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se gestionó el Pacto de Lima?

Moreno afirmó haber “corrido con [su] vida” en esos cinco minutos para mantener la apariencia de competitividad y evitar cualquier indicio de amaño. Esta anécdota de un jugador moviéndose sin un objetivo táctico real, solo para justificar la circulación del balón entre las defensas, constituye la prueba más concreta de la ejecución del acuerdo.

ver también Tras su debut con la Selección Peruana, el hincha quedó feliz con Fabio Gruber: “Dame siempre al Kaiser”

A pesar de la polémica, especialmente en Chile (cuya eliminación se concretó por este resultado y su derrota ante Brasil), y de que la FIFA desestimó reclamos formales, la confirmación de Moreno solidifica la narrativa popular. El “Pacto de Lima” se erige como un ejemplo del drama y la astucia que definen las Eliminatorias de la CONMEBOL.

Publicidad

Publicidad

Confirmado, hubo Pacto de Lima

Casi ocho años después, el testimonio de Giovanni Moreno no solo confirma el papel central de los capitanes, sino que ofrece una visión íntima de la tensa simulación vivida. El “Pacto de Lima” ha pasado de ser una “teoría” a un hecho histórico, sellado por el recuerdo de un jugador que tuvo que esforzarse al máximo para que la inactividad de los demás pasara desapercibida.

DATOS CLAVE