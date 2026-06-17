Ghana vs Panamá: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Ghana y Panamá hacen su presentación en el Mundial y juegan en Canadá. Conoce más detalles sobre el estadio en el que juegan ambas selecciones.

Las selecciones de Ghana y Panamá continúan la acción del Grupo L del Mundial 2026. Se trata del segundo partido del grupo tras el Inglaterra vs Croacia, que se juega este miércoles 17 de junio en el BMO Field, de Toronto, Canadá. A diferencia de lo que han sido la mayoría de los encuentros, ghaneses y panameños se enfrentan fuera de Estados Unidos.

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El BMO Field recibe su segundo partido en esta Copa del Mundo. Cabe recordar que, anteriormente, fue el escenario para la inauguración en Canadá con el duelo de su selección ante Bosnia y Herzegovina. Ahora, recibe a dos selecciones que buscan pelear por clasificar a 16avos de final en este certamen.

Para albergar este certamen, el estadio, que tiene a Toronto FC (MLS) y a Toronto Argonauts (Canadian Football League) como equipos locales, cuenta con sólo 30 mil espectadores, por lo que se tuvo que hacer modificaciones para que se pueda utilizar en esta Copa del Mundo.

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Datos generales del BMO Field

Ubicación: Exhibition Place, a orillas del Lago Ontario, muy cerca del centro de Toronto.

Exhibition Place, a orillas del Lago Ontario, muy cerca del centro de Toronto. Apertura: Inaugurado el 28 de abril de 2007.

Inaugurado el 28 de abril de 2007. Equipos Locales: Es la casa del Toronto FC (Major League Soccer) y de los Toronto Argonauts (Canadian Football League).

Es la casa del (Major League Soccer) y de los (Canadian Football League). Capacidad: Aproximadamente 30,000 espectadores para partidos de fútbol y poco más de 25,000 para fútbol canadiense. Durante grandes eventos, puede expandirse con gradas temporales hasta superar los 36,000 asientos.

De todas maneras, este último dato cambia totalmente para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es que la FIFA exige un número mínimo de asientos, por lo que desde Toronto le añadieron de manera temporal unos 17 mil asientos (en las cabeceras norte y sur) para que la capacidad oficial pase a ser de 45,736 espectadores.

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El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Infraestructura y diseño del BMO Field

El Césped: Cuenta con un césped natural reforzado (un sistema híbrido que mezcla pasto real con fibras sintéticas), esencial para soportar el duro clima canadiense y el constante uso por parte de dos equipos profesionales.

Cuenta con un césped natural reforzado (un sistema híbrido que mezcla pasto real con fibras sintéticas), esencial para soportar el duro clima canadiense y el constante uso por parte de dos equipos profesionales. El Techo: Tras una gran renovación en 2016, se instalaron enormes cubiertas (canopies) sobre las gradas este, oeste y sur. Esto protege a los espectadores de la lluvia y la nieve, y además atrapa el ruido de la multitud, mejorando muchísimo la acústica y el ambiente.

Tras una gran renovación en 2016, se instalaron enormes cubiertas (canopies) sobre las gradas este, oeste y sur. Esto protege a los espectadores de la lluvia y la nieve, y además atrapa el ruido de la multitud, mejorando muchísimo la acústica y el ambiente. Pantallas: Posee una pantalla gigante principal en la zona norte y tecnología LED perimetral de última generación.

El BMO Field tuvo la inauguración canadiense del Mundial 2026 (Getty Images).

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Lujos y zonas exclusivas del BMO Field

Tunnel Club: Es una de las experiencias VIP más codiciadas. Los aficionados en este club tienen una pared de cristal que les permite ver a los jugadores de ambos equipos en el túnel de vestuarios justo antes de salir al campo.

Es una de las experiencias VIP más codiciadas. Los aficionados en este club tienen una pared de cristal que les permite ver a los jugadores de ambos equipos en el túnel de vestuarios justo antes de salir al campo. BMO Club y Rogers Club: Zonas premium climatizadas que ofrecen servicio de catering de alta gama, bares exclusivos, asientos acolchados y las mejores vistas al campo.

Zonas premium climatizadas que ofrecen servicio de catering de alta gama, bares exclusivos, asientos acolchados y las mejores vistas al campo. Suites Privadas: Cuenta con múltiples suites de lujo para eventos corporativos y privados, equipadas con pantallas, menú a la carta y anfitriones dedicados.

Curiosidades

Terreno Histórico: El estadio está construido exactamente en el mismo lugar donde solía estar el antiguo Exhibition Stadium, que fue hogar de los Toronto Blue Jays (béisbol) y los propios Argonauts antes de ser demolido en 1999.

El estadio está construido exactamente en el mismo lugar donde solía estar el antiguo Exhibition Stadium, que fue hogar de los Toronto Blue Jays (béisbol) y los propios Argonauts antes de ser demolido en 1999. El Pionero: Fue el primer estadio específico de fútbol (Soccer-specific stadium) construido para un equipo de la MLS fuera de los Estados Unidos.

Fue el primer estadio específico de fútbol (Soccer-specific stadium) construido para un equipo de la MLS fuera de los Estados Unidos. Hielo en la Cancha: Aunque es un estadio de verano, el 1 de enero de 2017 se transformó en una pista de hielo para albergar el NHL Centennial Classic, un partido al aire libre donde los Toronto Maple Leafs vencieron a los Detroit Red Wings frente a más de 40,000 personas.

Eventos Importantes

Finales de la MLS Cup: Ha sido sede de la gran final de la liga en 2010, 2016 y 2017 (esta última ganada por el equipo local, Toronto FC).

Ha sido sede de la gran final de la liga en 2010, 2016 y 2017 (esta última ganada por el equipo local, Toronto FC). Mundiales Juveniles: Fue el estadio principal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 2014.

Fue el estadio principal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 2014. Grey Cup: Fue sede del campeonato de la CFL en 2016 (y volverá a serlo próximamente).

Fue sede del campeonato de la CFL en 2016 (y volverá a serlo próximamente). Copa Mundial de la FIFA 2026: El BMO Field fue seleccionado como una de las sedes oficiales para el Mundial de 2026 (organizado por Canadá, EE. UU. y México).

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DATOS CLAVE