¿Qué pasa si Italia gana, empata o pierde ante Bosnia por el Repechaje UEFA al Mundial 2026?

La Selección de Italia se enfrenta a su par de Bosnia y Herzegovina en un duelo decisivo por un lugar en la Copa del Mundo. Se trata del último partido de la ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El escenario para este duelo es Estadio Bilino Polje de Zenica donde los bosnios buscarán hacerse fuertes para amargar a la ‘Azzurri’.

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Se define uno de los boletos de la UEFA al Mundial 2026. Italia y Bosnia se enfrentan en un duelo decisivo donde ambos buscan volver a una Copa del Mundo tras algunas ediciones de ausencia. Ambos vienen de ganarle a Irlanda del Norte y a Gales (por penales), respectivamente. Para uno de ellos, habrá cupo mundialista, mientras que el otro verá todo por televisión.

¿Qué pasa si Italia le gana a Bosnia?

Si la Selección de Italia le gana a Bosnia y Herzegovina, independientemente del resultado o la diferencia de goles, automáticamente clasifica al Mundial 2026. Al ser el partido definitorio, es un mano a mano por el boleto mundialista.

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¿Qué pasa si Italia empata ante Bosnia?

Si Italia empata ante Bosnia y Herzegovina, el partido se va al alargue. Por lo tanto, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad persiste al final de esa prórroga, habrá definición por penales para definir al ganador y al clasificado al Mundial 2026.

¿Qué pasa si Italia pierde ante Bosnia?

Si Italia pierde ante Bosnia, no irá al Mundial 2026, mientras que su rival accederá al cupo. Así, se consumará un nuevo fracaso italiano, ya que será su tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo (no estuvo en Rusia 2018 ni en Qatar 2022).

¿A qué hora se juega Italia vs. Bosnia?

Italia vs. Bosnia y Herzegovina se juega este martes 31 de marzo en el Estadio Bilino Polje por la ruta A del Repechaje UEFA al Mundial 2026. El horario para el partido es a las 20:45 horas local (13:45 horas de Lima Perú).

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¿Dónde ver en vivo Italia vs. Bosnia?

El partido entre Italia y Bosnia y Herzegovina cuenta con transmisión en vivo de ESPN (Argentina y Colombia) por TV y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, con excepción en Brasil. SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play son las señales brasileñas.

En México está disponible por Sky Sports México, Sky+ e izzi. En tanto, en los Estados Unidos va por FOX Sports 1, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, fuboTV y ViX.

Datos claves

Italia y Bosnia definen un cupo al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA.

definen un cupo al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA. 31 de marzo juegan Italia vs Bosnia en el Estadio Bilino Polje.

juegan Italia vs Bosnia en el Estadio Bilino Polje. Si Italia pierde ante Bosnia, sumará su tercera ausencia mundialista consecutiva.