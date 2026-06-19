Joao Neves sorprende al referirse al rendimiento de Cristiano Ronaldo en Portugal: “Un jugador más”

El delantero habló sin rodeos sobre el rendimiento de 'CR7' en el arranque del torneo, generando repercusión en torno a su desempeño.

Se abrió un nuevo debate en Portugal luego de que Joao Neves dejara una llamativa reflexión sobre el momento que atraviesa Cristiano Ronaldo, marcada por la falta de contundencia que mostró en el reciente empate frente a RD Congo durante el Mundial 2026.

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¿Interna de Portugal rota?

La primera fecha de la Copa del Mundo estuvo repleta de resultados inesperados. Selecciones llamadas a ser protagonistas, como España, Brasil y Portugal, no consiguieron empezar el torneo con una victoria. Sin embargo, más allá de los marcadores, también llamó la atención el discreto rendimiento de sus principales referentes, quienes estuvieron lejos de tener el impacto que muchos esperaban.

Uno de los casos que más repercusión ha generado es el de Cristiano Ronaldo, quien disputó todo el encuentro ante la selección de la República Democrática del Congo, pero pasó prácticamente desapercibido en el juego y no logró concretar las oportunidades que tuvo.

Esto fue lo que resaltó Joao Neves, su compañero de equipo tras el partido disputado en el estadio de Houston: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás“.

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¿Cuándo vuelve a jugar Portugal?

El calendario de Portugal marca su próximo compromiso para el martes 23 de junio, cuando enfrente a Uzbekistán por la segunda jornada del grupo. Será un duelo determinante, ya que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente fase, pasando de la obligación de ganar a un escenario de máxima presión.

El encuentro está programado para las 13:00 horas (ET), lo que equivale al mediodía en Perú, y se disputará en el estadio de Houston. La fase de grupos de Portugal se cerrará el 27 de junio, cuando se mida ante Colombia en su último partido de esta etapa del torneo.

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DATOS CLAVES

Joao Neves declaró que Cristiano Ronaldo es “solo un jugador más” en Portugal.

El delantero Cristiano Ronaldo no logró anotar en el empate ante RD Congo.

La selección de Portugal se enfrentará a Uzbekistán el próximo martes 23 de junio.