¡Gol de Luis Romo! Cómo va México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS en el Mundial 2026: cronología y dónde ver en TV y streaming online

México rompió el cero y le gana a Corea del Sur en Guadalajara. Así, se está clasificando a la próxima ronda. Sigue las acciones.

La selección de México le gana 1-0 a Corea del Sur con gol de Luis Romo HOY jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. Se trata del partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos combinados nacionales buscan la clasificación, luego de sus triunfos respectivos en la primera jornada. El partido cuenta con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se puede ver EN VIVO por DSports y América TVGO.

El primer tiempo fue sumamente insulso por parte de ambas selecciones. Ninguno de los dos quiso arriesgar y apretar al rival. La única emoción la dejó una jugada donde Heung-min Son estuvo cerca de anotar de emboquillada, pero Edson Álvarez salvó en la línea. De todas maneras, la jugada terminó siendo anulada por offside.

Después, los primeros 45 minutos ofreció solamente pases lateralizados como si ambos equipos no tuvieran intenciones de disputar el partido. Fue, sin dudas, de lo más flojo, de la Copa del Mundo hasta el momento.

El comienzo del segundo tiempo se rompió de forma inexplicable con el gol de Luis Romo. Una mala salida del arquero Kim Seung-Gyu provocó que el futbolista de Chivas sólo tenga que anticipar a todos para empujar el balón para el 1-0. Insólita jugada.

ASÍ FUE EL GOL DE LUIS ROMO PARA EL 1-0 DE MÉXICO (VIDEO)