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Mundial 2026

¡Gol de Luis Romo! Cómo va México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS en el Mundial 2026: cronología y dónde ver en TV y streaming online

México rompió el cero y le gana a Corea del Sur en Guadalajara. Así, se está clasificando a la próxima ronda. Sigue las acciones.

Luis Romo y el grito de gol para México.
© Getty ImagesLuis Romo y el grito de gol para México.

La selección de México le gana 1-0 a Corea del Sur con gol de Luis Romo HOY jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. Se trata del partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos combinados nacionales buscan la clasificación, luego de sus triunfos respectivos en la primera jornada. El partido cuenta con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se puede ver EN VIVO por DSports y América TVGO.

El primer tiempo fue sumamente insulso por parte de ambas selecciones. Ninguno de los dos quiso arriesgar y apretar al rival. La única emoción la dejó una jugada donde Heung-min Son estuvo cerca de anotar de emboquillada, pero Edson Álvarez salvó en la línea. De todas maneras, la jugada terminó siendo anulada por offside.

Después, los primeros 45 minutos ofreció solamente pases lateralizados como si ambos equipos no tuvieran intenciones de disputar el partido. Fue, sin dudas, de lo más flojo, de la Copa del Mundo hasta el momento.

El comienzo del segundo tiempo se rompió de forma inexplicable con el gol de Luis Romo. Una mala salida del arquero Kim Seung-Gyu provocó que el futbolista de Chivas sólo tenga que anticipar a todos para empujar el balón para el 1-0. Insólita jugada.

ASÍ FUE EL GOL DE LUIS ROMO PARA EL 1-0 DE MÉXICO (VIDEO)

Momento del cooling break

Es tiempo de una pausa para descansar y refrescarse antes del momento final del encuentro.

Es el momento de Corea del Sur

60' México cedió el balón y el terreno. Los asiáticos dominan las acciones.

México busca el segundo

55' Con el envión de haber abierto el marcador, el Tri busca liquidar rápido la historia.

GOOOOL DE MÉXICO

50' Luis Romo llegó para quedarse con un rebote y la colocó por encima del portero. 1-0 México.

Lo tuvo México en el inicio

49' Jesús Gallardo remató desviado y no pudo romper el 0 en el marcador.

Comenzó el segundo tiempo

Los segundos 45 minutos de México y Corea del Sur ya están en marcha.

¿Habrá cambios en México?

Luego de 45 minutos sin mayores situaciones de peligro, piernas frescas parecen ser necesarias en el Tri para el complemento.

Final del primer tiempo

Sin ambiciones de ir por la victoria, los equipos se van al descanso igualando 0-0 entre abucheos del público que no está conforme con lo que ve.

Se jugarán 4 minutos más

45' Se termina un primer tiempo apático, sin situaciones de peligro.

Abucheos en el Akron

40' El público se impacienta con abucheos mientras Corea domina el balón

¿El empate les sirve a ambos?

34' Sin profundidad ofensiva, la igualdad parece que es lo que les queda más cómodo a ambas selecciones.

28' No se atacan

México y Corea del Sur se reparten el balón sin generar mayores situaciones de peligro.

Momento del cooling break

Tiempo para refrescar ideas y tomar un pequeño descanso.

¡Lo tuvo México!

20' Quiñones llegó para cabecear luego de un centro del Piojo Alvarado y gran respuesta del portero surcoreano. Todo sigue 0-0.

17' Milagrosa salvada

Edson Álvarez evitó de manera milagrosa el primero de Corea del Sur. Le sacó en la línea el tiro a Son. La jugada fue anulada por fuera de juego.

Comienzo friccionado

15' Ni México ni Corea ceden la mitad de la cancha. Pocas llegadas a las áreas.

México busca en el inicio

10' No domina el balón, pero tuvo las aproximaciones más claras en el comienzo. Se miden ambos

Primera polémica del día

5' Luis Romo acusó un pisotón que fue solo tarjeta amarilla. ¿Era para roja?

Inició el partido

México y Corea del Sur ya se están enfrentando en el Estadio Akron de Guadalajara.

Equipos a la cancha

México y Corea del Sur saltaron al campo de juego. Momento de himnos antes del silbatazo inicial.

¿Quién es el árbitro del encuentro?

  • Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Asistente 1: Carlos Javier Barreiro Jara (Uruguay)
  • Asistente 2: Nicolás Alfredo Tarán Méndez (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera (Colombia)
  • VAR: Leodán Frankin González Cabrera (Uruguay)

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Estas son las opciones para sintonizar el encuentro en México:

  • TUDN (televisión)
  • Canal 5 (televisión)
  • Azteca 7 (televisión)
  • Pase Mundial de ViX Premium (streaming)
  • Azteca Deportes Network (streaming)
  • Azteca Deportes App (streaming)

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo?

La salida del Maguito generó sorpresa entre los aficionados. Conoce el motivo de la ausencia del centrocampista, que se queda fuera por decisión táctica.

Todo confirmado en Corea del Sur

La alineación de los asiáticos para enfrentar a México:

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Kim Moon-hwan
  • Young-woo Seol
  • Lee Jin-hyuk
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son

Se confirmó la alineación de México

Así saldrá el Tri para enfrentar a Corea del Sur:

  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • Edson Álvarez
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Luis Romo
  • Erik Lira
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones

¿Dónde se juega el partido?

México y Corea del Sur se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara y no el Estadio Azteca.

Bienvenidos a la cobertura de México vs. Corea del Sur

A partir de este momentos, vivirás todos los detalles sobre de un encuentro que busca el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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