Si Brasil gana, contra quién, cuándo y dónde juega por los cuartos de final del Mundial 2026

La 'Canarinha' busca seguir avanzando en el Mundial y ya conoce el camino que deberá recorrer en caso de clasificar a los cuartos de final.

Brasil afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 con la mirada puesta en seguir avanzando en el torneo. La ‘Canarinha’ sabe que no hay margen de error en la fase eliminatoria y que una victoria le permitirá meterse entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo.

Publicidad

En caso de superar su actual llave, el conjunto brasileño avanzará a los cuartos de final, instancia en la que tendrá por delante otro partido de máxima exigencia. El cuadro de cruces ya permite conocer de qué enfrentamiento saldrá su posible rival.

¿Contra quién jugaría Brasil en los cuartos de final del Mundial 2026?

Si Brasil consigue la clasificación, su rival en la siguiente ronda será el ganador del duelo entre México e Inglaterra. Ambas selecciones buscan mantenerse en carrera y quedarse con el boleto que les permita enfrentar al combinado sudamericano o al equipo que logre eliminarlo.

Publicidad

De esta manera, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti podría protagonizar un atractivo cruce ante una de las potencias europeas del torneo o medirse con México, uno de los anfitriones de esta edición de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde jugaría Brasil por los cuartos de final?

El posible partido de Brasil por los cuartos de final está programado para el sábado 11 de julio en el Estadio Miami. La sede estadounidense será escenario de uno de los encuentros más importantes de la recta final del Mundial 2026.

La programación completa de la fase eliminatoria y los horarios oficiales pueden consultarse en el calendario de la FIFA, que reúne todos los detalles de los cruces de la Copa del Mundo 2026.

Publicidad

DATOS CLAVES

La selección de Brasil busca su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti jugaría en la siguiente ronda contra el ganador de México e Inglaterra.

El posible encuentro de cuartos de final se disputaría el sábado 11 de julio en el Estadio Miami.