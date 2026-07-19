España vs. Argentina: La predicción de Shakira para la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina tiene al mundo en vilo, y Shakira ha sido la última en pronunciarse. El narrador de RTVE, Juan Carlos Rivero, fue el encargado de entrevistarla tras su ensayo general. “Estamos con la artista del Mundial, la persona que ha puesto voz al campeonato. Es quien más veces ha puesto la melodía a la Copa del Mundo.

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‘Dai Dai’ es el número uno en todo el planeta”, presentaba el periodista a la colombiana. Durante la charla, la cantante confesó el manojo de nervios y la enorme alegría que siente ante esta gran cita futbolística. “Estoy muy feliz de estar aquí, de volverles a acompañar. La otra vez que España llegó a la final fue en 2010 y ahora de nuevo. Evidentemente, creo que les doy un poco de suerte”, aseguró con optimismo.

Shakira antes del España vs. Argentina. (Foto: X).

Un show de medio tiempo sin precedentes

La gran novedad de esta edición será la actuación de la barranquillera en el periodo de descanso, un hito que cambiará el formato del torneo. Shakira no ocultó la gran expectación que genera este momento para la televisión mundial.

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“Estaré en el descanso. Es la primera vez que se va a realizar un medio tiempo. Es algo completamente nuevo. Estoy feliz de acompañaros otra vez y de verlo llegar en el final”, desveló la estrella sobre su espectáculo.

El corazón dividido entre sus hijos y Messi

A la hora de mojarse con un pronóstico definitivo, la artista prefirió ser prudente, aunque dejó claros cuáles son sus vínculos con ambos rivales. Por un lado, el peso familiar inclina la balanza hacia la selección española debido al sentimiento de sus pequeños.

“Tengo dos hijos españoles. Ellos van con España”, argumentó con naturalidad. Sin embargo, su estrecha relación con el capitán de la albiceleste también juega un papel fundamental en sus emociones para este partido.

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“Yo soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años, correr como lo hace, y enfrentarse a atletas de 18-19 años, y meter tantos goles. Esa ambición que tiene, la admiro mucho”, confesó la colombiana.

Entrevista de Shakira para RTVE pic.twitter.com/85f8JGptWV — rubi🇪🇸 (@lobo_animado) July 19, 2026

Disciplina y su próximo destino: Madrid

Para Shakira, el éxito en el deporte rey y en la música comparten la misma fórmula matemática basada en el esfuerzo diario. “Algo aprendí de fútbol. Depende muchísimo de la disciplina, la constancia. Los 13 años que tengo de carrera no han sido solo fruto del talento”, reflexionó abiertamente.

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Finalmente, la intérprete anunció que su viaje no terminará con el pitazo final del Mundial, ya que iniciará una nueva etapa en la capital de España. “De la final a la residencia en Madrid. Tengo unas ganas de esa residencia europea, es un país en el que estuve muchísimo tiempo, aprendí tanto y donde tuve a mis hijos. Tiene un gran significado y el apoyo que me han dado en España ha sido constante. Es un público tan leal, que ha estado en los momentos buenos y malos”, concluyó muy emocionada.

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