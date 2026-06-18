¿Por qué no no juega Álvaro Fidalgo en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El mediocentro español nacionalizado mexicano no será parte del partido del Tri ante Tigres del Oriente por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos van por la victoria tras estrenarse con un triunfo.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Javier Aguirre no contará con un jugador que fue titular ante Sudáfrica. El volante Álvaro Fidalgo no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión o molestia, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Álvaro Fidalgo en México vs. Corea del Sur?

Con esta noticia, el mediocentro Luis Romo se suma a la alineación titular y será una referencia en la mitad del campo de juego junto a Erik Lira y Brian Gutiérrez. El futbolista intentará aprovechar sus minutos de cara a los partidos venideros del torneo.

¿Cuál será la alineación de México vs. Corea del Sur sin Álvaro Fidalgo?

Sin Álvaro Fidalgo, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Tigres del Oriente: Rangel; Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez y Quiñones.