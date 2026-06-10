La plataforma de streaming ofrecerá un plan especial para seguir los partidos de la Copa del Mundo en México.

En México, la propuesta de canales y plataformas para seguir el Mundial 2026 por TV y por Internet será muy variada. Sin embargo, habrá algunos partidos que serán exclusivos de ViX Premium, por medio del “Pase Mundial”. Sin estar suscriptos a esta disposición, los fanáticos mexicanos no podrán ver en vivo y con imágenes a los juegos que vayan solo por esta vía.

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El “Pase Mundial” es un complemento de ViX Premium que permite ver todos los encuentros de esta nueva Copa del Mundo. En este punto, vale aclarar una cuestión clave: no está incluida en la suscripción mensual, es un servicio aparte. Si estás registrado al sitio desde antes, no tienes dentro este pack mundialista y debes adquirirlo por otro lado, por un valor adicional.

Esta funcionalidad extra de ViX Premium contiene los 104 partidos, sus repeticiones, multicámaras, programas especiales y contenido exclusivo del Mundial 2026 que no sale en la suscripción común. Lo más importante, por sobre todo, es que aquellos juegos que sean exclusivos del ‘Pase Mundial’ no se podrán sintonizar por otro lado que por allí.

ViX Premium lanza el Pase Mundial para el Mundial 2026.

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De este modo, ViX Premium ofrece dos alternativas para los aficionados que quieran contratar este sitio suplementario: adquirir el Pase Mundial solo o el ViX Premium Anual que incluye el PM. Por supuesto, según la alternativa elegida por cada fanático para este Mundial 2026, la experiencia tendrá un costo diferente a la hora de realizar el pago.

En este sentido, contratar el Pase Mundial solo, para usar durante la Copa del Mundo y ya, tiene un precio de 999 pesos mexicanos. Por otra parte, si se desea suscribir al ViX Premium Anual que lo tiene dentro, habrá que abonar 1499 pesos mexicanos. Para los usuarios más “antiguos” de la cadena, se les ofrece un valor especial más económico de 499 pesos mexicanos, a modo de agradecimiento por la fidelidad.

El procedimiento de registro es bastante sencillo. Si no tienes ViX Premium aún, primero debes suscribirte a ese servicio. Luego, tienes que iniciar sesión en tu cuenta, ingresar a la página oficial del Mundial 2026 de ViX y seleccionar “Comprar Pase Mundial”. Finalmente, confirmas la forma de pago, realizas el pago y se activa de inmediato la suscripción.

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Hasta el momento, la cadena no ha comunicado cuáles serán todos los partidos que se verán en exclusiva a través del Pase Mundial. No obstante, sí se sabe que el primer día de la Copa ya tendrán un exclusivo: Corea del Sur vs. República Checa. El juego de la primera fecha del grupo de la Selección Mexicana irá únicamente a través de este servicio adicional de ViX Premium.