Donald Trump, tras el México vs Inglaterra: “Harry Kane es un gran jugador”

El presidente de los Estados Unidos apareció en su red social Truth para reaccionar al partido entre México e Inglaterra.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, siguió el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra. A su término, no dudó en dejar una reflexión futbolera que llamó la atención de las redes sociales. Habló sobre la calidad técnica de Harry Kane, figura del seleccionado inglés.

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Inglaterra sufrió, pero pudo superar a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Fue victoria por 3-2, aguantando el resultado durante buena parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Jarrell Quansah. El doblete de Jude Bellingham y el gol de penal de Harry Kane le dieron el triunfo.

Así, la selección inglesa se metió en cuartos de final del Mundial 2026 donde enfrentará a Noruega, verdugo de la Selección de Brasil. Será uno de los cruces más esperados en la instancia de las ocho mejores selecciones.

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Pero, antes, ‘Los Tres Leones’ celebran y reciben elogios de todo el mundo. Por eso, apareció el presidente Donald Trump para reaccionar al partido de octavos de final y se centró en Harry Kane, goleador de la Selección de Inglaterra en esta Copa del Mundo con 6 goles.

“Harry Kane de Inglaterra es un gran jugador“, fue el comentario del mandatario estadounidense a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Truth. Su comentario, evidentemente, muestra el interés que tuvo en el partido disputado en el Estadio Azteca.

Harry Kane of England is a GREAT player!!!



( TS: Jul 5 2026, 11:08 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍ pic.twitter.com/0ABJZXW7qE — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 6, 2026

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Harry Kane se quedó sin voz en plena entrevista

Luego del triunfo ante México, Harry Kane habló con la prensa inglesa en pleno campo de juego del Estadio Azteca. La entrevista se volvió viral, ya que se quedó sin voz. Esto porque durante todo el partido tuvo que gritar constantemente debido al gran ruido en el recinto.

JAJAJA, LA ENTREVISTA A HARRY KANE.



“MI VOZ SE FUE”. 😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/jUmQ3jv3P0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

“Fue un partido loco, tuvimos que luchar mucho, pero encontramos el camino y logramos clasificarnos“, dijo. “En la jugada en la que me señalaron penalti en contra, toqué primero el balón, hubo muchas decisiones que nos perjudicaron, pero ya no importa, estamos en cuartos y me siento muy feliz”, agregó.

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