Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Amistoso

Minuto a minuto de Bolivia vs Argelia, amistoso previo al Mundial 2026: dónde ver EN VIVO y GRATIS

Bolivia y Argelia se enfrentan en un amistoso internacional en Kansas. Sigue las acciones del partido en el minuto a minuto.

Ramiro Vaca y Riyad Mahrez, figuras de Bolivia y Argelia, respectivamente.
© Getty ImagesRamiro Vaca y Riyad Mahrez, figuras de Bolivia y Argelia, respectivamente.

Bolivia pierde ante Argelia por 4-0 en un amistoso internacional disputado este miércoles 10 de junio en Lawrence, Kansas, en Estados Unidos. Se trata de un duelo preparatorio para el seleccionado africano de cara al Mundial 2026. En tanto, ‘La Verde’ se prepara para las próximas Eliminatorias Conmebol. El partido no cuenta con transmisión en TV ni en streaming online.

Argelia se prepara para la Copa del Mundo donde deberá debutar ante la última campeona, Argentina. Por eso, se enfrenta a otro par sudamericano, aunque éste no clasificó al Mundial. Este es el caso de Bolivia, que tiene una buena prueba para sus jugadores jóvenes.

Minuto a minuto de Bolivia vs Argelia

Las alineaciones para Bolivia vs Argelia

  • BOLIVIA: Lampe; Macazaga, Morales, Torrez, Fernández; Vaca, Villamil, Matheus; Paniagua, Terceros y Viviani. DT: Óscar Villegas.
  • ARGELIA: Benbot; Abada, Mandi, Chergui, Aït-Nouri; Bentaleb, Boudaoui, Maza; Mahrez, Amoura, Benbouali. DT: Vladimir Petkovic.

Último día para apuestas mundial con cuotas previas al torneo: Bolavip Perú te recuerda los mercados que siguen abiertos y los que ya cerraron en los principales operadores.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones