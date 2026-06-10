Minuto a minuto de Bolivia vs Argelia, amistoso previo al Mundial 2026: dónde ver EN VIVO y GRATIS

Bolivia y Argelia se enfrentan en un amistoso internacional en Kansas. Sigue las acciones del partido en el minuto a minuto.

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Bolivia pierde ante Argelia por 4-0 en un amistoso internacional disputado este miércoles 10 de junio en Lawrence, Kansas, en Estados Unidos. Se trata de un duelo preparatorio para el seleccionado africano de cara al Mundial 2026. En tanto, ‘La Verde’ se prepara para las próximas Eliminatorias Conmebol. El partido no cuenta con transmisión en TV ni en streaming online.

Argelia se prepara para la Copa del Mundo donde deberá debutar ante la última campeona, Argentina. Por eso, se enfrenta a otro par sudamericano, aunque éste no clasificó al Mundial. Este es el caso de Bolivia, que tiene una buena prueba para sus jugadores jóvenes.

Minuto a minuto de Bolivia vs Argelia

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Las alineaciones para Bolivia vs Argelia

BOLIVIA : Lampe; Macazaga, Morales, Torrez, Fernández; Vaca, Villamil, Matheus; Paniagua, Terceros y Viviani. DT: Óscar Villegas.

: Lampe; Macazaga, Morales, Torrez, Fernández; Vaca, Villamil, Matheus; Paniagua, Terceros y Viviani. DT: Óscar Villegas. ARGELIA: Benbot; Abada, Mandi, Chergui, Aït-Nouri; Bentaleb, Boudaoui, Maza; Mahrez, Amoura, Benbouali. DT: Vladimir Petkovic.

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