Mundial 2026: ¿Por qué hay tanto tiempo de descuento en los partidos?

Desde el Mundial de Qatar 2022, los tiempos de descuentos se han incrementado. Conoce los motivos de este cambio para los partidos.

El incremento del tiempo de descuento en los compromisos de la Copa del Mundo se ha convertido en un eje de debate central para los aficionados de América Latina. Durante la cita de Qatar 2022, la duración de los encuentros alcanzó registros sin precedentes al romper recurrentemente la barrera de los 100 minutos totales. Esto continúa en el Mundial 2026.

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Esta tendencia responde a las estrictas directrices de la FIFA y la IFAB, enfocadas en compensar de forma exacta las pausas del cotejo para potenciar el tiempo neto de competencia activa en el campo de juego.

La metodología detrás de la compensación de minutos

La extensión reglamentaria de un partido de fútbol contempla dos periodos de 45 minutos. Sin embargo, el desarrollo fluido se detiene por múltiples factores, cuya medición exhaustiva recae en el cuerpo arbitral.

Mientras los jueces asistentes contabilizan con precisión cada interrupción, el árbitro principal tiene la facultad exclusiva de validar la suma final. Posteriormente, el cuarto árbitro se encarga de exhibir el tablero electrónico con los minutos añadidos al agotarse el tiempo regular.

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Los detonantes del tiempo adicionado en la alta competencia

Diversas variables inciden en la prolongación de los partidos en torneos bajo la órbita de la FIFA:

Modificaciones tácticas: La implementación de hasta cinco cambios por equipo ralentiza el ritmo. Cada sustitución puede restar entre 30 y 60 segundos. Para mitigar esto, la nueva normativa otorga un límite de 10 segundos para abandonar la cancha.

La implementación de hasta ralentiza el ritmo. Cada sustitución puede restar entre 30 y 60 segundos. Para mitigar esto, la nueva normativa otorga un límite de 10 segundos para abandonar la cancha. Festejos de anotaciones: Las celebraciones colectivas consumen un promedio de 90 segundos por gol.

Las celebraciones colectivas consumen un promedio de 90 segundos por gol. Revisiones tecnológicas: Las deliberaciones del VAR representan pausas considerables en jugadas críticas.

Las deliberaciones del representan pausas considerables en jugadas críticas. Factores externos: Se añaden las detenciones por atención médica, discusiones con el colegiado y los recesos de hidratación obligatorios (los conocidos Cooling Breaks).

El antecedente histórico de Qatar 2022

El certamen celebrado en territorio catarí marcó un punto de inflexión. Se registraron de forma habitual adiciones de entre 10 y 14 minutos. El caso más paradigmático fue el choque entre Inglaterra e Irán, cuyo cronómetro global superó los 117 minutos de juego debido a dos incidencias físicas de gravedad.

Pierluigi Collina, referente del arbitraje de la FIFA, argumentó que la estrategia buscaba contrarrestar partidos con apenas 42 o 44 minutos de juego real, acumulando un total de 65 minutos extra tan solo en los primeros cuatro compromisos de esa edición.

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Las nuevas directrices regulatorias para el Mundial 2026

Con el objetivo de optimizar el espectáculo para las audiencias globales, la IFAB aplicará estrictas modificaciones reglamentarias de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La normativa estipula que los futbolistas dispondrán de una ventana máxima de 10 segundos para salir del terreno al concretarse una sustitución.

Asimismo, se activarán penalizaciones visuales ante demoras deliberadas en saques de meta o tiros de esquina, y los jugadores asistidos por el cuerpo médico deberán aguardar fuera de la cancha al menos un minuto antes de reincorporarse, garantizando un juego más dinámico, transparente y justo.

Datos claves

10 segundos máximo permite la IFAB para salir del campo por sustituciones en 2026.

máximo permite la IFAB para salir del campo por sustituciones en 2026. Inglaterra e Irán jugaron más de 117 minutos en Qatar 2022 por incidencias físicas.

jugaron más de 117 minutos en Qatar 2022 por incidencias físicas. Pierluigi Collina buscó compensar encuentros con apenas 42 o 44 minutos de juego real.