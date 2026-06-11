Cuándo interviene el VAR en el Mundial 2026: Guía sobre la revisión de la segunda tarjeta amarilla

Conoce cuándo el VAR está autorizado para revisar acciones relacionadas con una segunda amonestación en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito en la normativa del fútbol. Por primera vez en la historia, el sistema de videoarbitraje podrá asistir a los colegiados ante una tarjeta roja derivada de una segunda amonestación que sea claramente errónea. Esta actualización de la IFAB elimina una de las limitaciones tecnológicas más criticadas de los últimos años.

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Nueva normativa sobre la doble amonestación

El protocolo actualizado permite que el Video Assistant Referee intervenga en segundas amarillas que provoquen una expulsión, siempre que exista un fallo evidente de identidad o técnico.

Anteriormente, el uso del VAR estaba restringido únicamente a las tarjetas rojas directas, dejando desprotegido el juego ante errores en dobles amonestaciones.

La International Football Association Board (IFAB) ha dado luz verde a este cambio para subsanar equivocaciones manifiestas que alteren el rumbo de los partidos. La medida llega tras diversas polémicas internacionales donde futbolistas fueron sancionados injustamente con una segunda amarilla.

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Casos en los que el VAR podrá actuar

La tecnología entrará en acción en circunstancias específicas para evitar interrupciones innecesarias:

Segundas amarillas que resulten en expulsión por fallos técnicos u obvios errores de criterio.

Confusión de identidad, cuando el árbitro amonesta por error a un jugador que no cometió la falta.

Sanciones por acciones inexistentes o errores claros en la identificación del número de dorsal.

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Limitaciones y objetivos del protocolo

El VAR no intervendrá en decisiones subjetivas, como la intensidad de una entrada o la peligrosidad percibida por el árbitro. El propósito es corregir lo “claro y obvio” sin socavar la autoridad del juez principal en el campo.

Impacto del cambio en el torneo de 48 selecciones

Con la expansión del Mundial 2026 a 48 selecciones, el incremento en el número de encuentros hace que la precisión arbitral sea más crítica que nunca. Para asegurar una transición fluida, la FIFA impartirá seminarios y capacitaciones obligatorias a todos los cuerpos técnicos clasificados sobre estas nuevas directrices.

Evolución respecto al protocolo original

Hasta este cambio, el VAR se limitaba a goles, penaltis, rojas directas y errores de identidad. La inclusión de las segundas amarillas busca cerrar un vacío reglamentario que afectó injustamente a jugadores clave en torneos pasados, protegiendo la integridad de la competición.

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Otras innovaciones reglamentarias para 2026

El certamen también introducirá regulaciones sobre el tiempo de posesión de los porteros, sanciones más severas por protestas y medidas contra la pérdida deliberada de tiempo. Incluso se penalizará a los jugadores que se cubran la boca al comunicarse, buscando una transparencia total bajo la supervisión de la IFAB.

El debate: Justicia vs. Ritmo de juego

Aunque los críticos temen que estas revisiones afecten la fluidez del juego y generen demasiadas pausas, los defensores insisten en que la justicia deportiva es prioritaria. En una cita mundialista, una expulsión errónea puede invalidar años de preparación de una selección nacional.

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DATOS CLAVES

El Mundial 2026 implementará por primera vez la intervención del VAR en segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión errónea.

La IFAB aprobó este cambio normativo para corregir fallos técnicos evidentes o de confusión de identidad sin quitar autoridad al árbitro.

El torneo introducirá otras reglas como el control de tiempo de los arqueros y penalizaciones a jugadores que se cubran la boca al hablar.