Señal de VAR sin revisión de pantalla: ¿Por qué ocurre y qué significa el gesto del árbitro?

Algunos gestos del árbitro en referencia al VAR generan dudas en el espectador. En esta nota, aclaramos todo respecto a estas señales.

En el fútbol actual es una imagen habitual ver al árbitro principal trazando un rectángulo en el aire con sus dedos. Esta señal, indisociable de la implementación del Video Assistant Referee (VAR), suele generar dudas entre los espectadores sobre su finalidad exacta y el protocolo que sigue el juez antes de acudir a la pantalla de revisión.

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¿Qué simboliza la señal de la pantalla que hace el árbitro?

Cuando el juego debe detenerse para que el VAR analice una acción, el árbitro tiene la obligación de realizar el gesto de una pantalla de televisión utilizando sus dedos índices. Según el reglamento, únicamente el árbitro central y el asistente de vídeo poseen la autoridad para requerir el uso de la tecnología en una jugada.

Esta mímica funciona como un canal de comunicación visual para que futbolistas, cuerpos técnicos y el público entiendan que se está llevando a cabo una revisión técnica. Una vez concluido el análisis, el árbitro debe repetir el gesto del rectángulo antes de anunciar su determinación final.

¿Por qué el juez no siempre acude al monitor de banda?

La razón reside en que el juez de campo mantiene contacto permanente vía auricular con un asistente de vídeo ubicado en una sala remota. Este procedimiento de separación física es una norma estricta de la International Football Association Board (IFAB), el ente que regula las leyes del fútbol a nivel global.

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A través de un sistema de audio bidireccional, el árbitro central interactúa con el VAR, el cuarto oficial y sus asistentes de línea. La iniciativa de revisar una jugada puede nacer del propio árbitro o de una sugerencia del asistente de vídeo.

Protocolo y normativas de la IFAB sobre el VAR

Aunque el VAR puede recomendar una revisión, la potestad de tomar la decisión definitiva recae exclusivamente en el árbitro principal. Este puede decidir basándose únicamente en el relato del VAR o tras visualizar la repetición en el área de revisión a pie de campo.

El reglamento de la IFAB prioriza la exactitud del fallo sobre la celeridad, por lo que no existe un límite de tiempo riguroso para completar el proceso, si bien se busca la mayor eficiencia posible.

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Casos específicos en los que se debe señalizar el uso del VAR

El uso de esta tecnología y su respectiva señal visual están restringidos a cuatro situaciones críticas del partido:

Validación o anulación de goles.

Concesión o cancelación de penales.

Tarjetas rojas directas.

Errores en la identificación de un jugador amonestado o expulsado.

En estos escenarios, el árbitro debe dibujar el rectángulo antes de consultar el monitor o de seguir las instrucciones de sus colaboradores. Por lo general, este proceso suele resolverse en un margen inferior a los dos minutos.

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Transparencia y orden mediante la comunicación visual

El gesto del rectángulo es vital para mantener la transparencia, evitando que agentes externos como entrenadores o suplentes intenten presionar o interferir en la revisión. Dado que el VAR chequea de forma automática cada incidencia, no es necesario que los equipos soliciten su intervención. Esta señal estandarizada asegura que todos los presentes comprendan el motivo de la interrupción, preservando el orden en el terreno de juego.

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