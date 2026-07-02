Desde el entorno más íntimo del 'Bicho' hicieron oficial lo que muchos pensaban: el Mundial 2026 será el último de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia con Portugal en el Mundial 2026. En el partido ante Croacia por los 16avos de final, el delantero sumó minutos con 41 años y 147 días, convirtiéndose en el futbolista más veterano en disputar un encuentro de la Copa del Mundo.

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El récord llegó en una noche cargada de emociones para el ‘Bicho’, que sigue compitiendo al máximo nivel con la Selección de Portugal y buscando acercarse al gran sueño de levantar el título mundial. Sin embargo, la alegría por la marca histórica llegó acompañada de una noticia que golpeó fuerte a sus seguidores.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, declaró a Sport TV que todo indica que este Mundial 2026 será la última Copa del Mundo del delantero portugués. Sus palabras instalaron el concepto del ‘Last Dance’ de CR7 con Portugal, en una etapa donde cada partido puede acercarlo a la gloria, pero también a la despedida definitiva.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, declaró Katia Aveiro sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.

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Katia Aveiro habló del último Mundial de Cristiano Ronaldo

La hermana del delantero también reveló cómo vive la familia este momento especial en la carrera de Cristiano Ronaldo. “Es un enorme motivo de orgullo. Tengo confianza y sonreiremos al final. Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. ¿España en octavos de final? Venga quien venga, tendremos que enfrentarnos a ellos y tenemos que estar preparados”, agregó.

De confirmarse que este será su último Mundial, Cristiano Ronaldo cerrará una etapa histórica con Portugal como el jugador con más partidos disputados, con 232 presencias, máximo goleador de la selección con 145 tantos y ganador de tres títulos oficiales: una Eurocopa y dos UEFA Nations League. Ahora, el objetivo de CR7 es prolongar su despedida lo máximo posible y seguir soñando con el único trofeo que falta en su carrera.

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Cristiano Ronaldo tiene 145 goles con Portugal. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos goles en los Mundiales tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene 10 goles en los Mundiales.

¿Cuántos Mundiales jugó Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo jugó seis mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Mundial 2026.

Datos claves

Cristiano Ronaldo anotó 145 goles con Portugal.

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España espera en octavos al ganador del Portugal vs. Croacia.