¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana? Hora, día y dónde ver por TV

La Selección Peruana terminó su participación en la fecha FIFA del mes de noviembre. El cuadro de Manuel Barreto demostró que todavía le falta más trabajo al nuevo proyecto que se quiere buscar. Por eso, los encuentros amistosos que se vienen van a ser de vital importancia para que se pueda seguir viendo nuevos jugadores.

En este último encuentro, la Selección Peruana terminó perdiendo un partido que parecía ganado. El cuadro nacional ganaba 1-0 con tanto de Álex Valera y quedaba con un jugador de más. Pero malas reacciones en el segundo tiempo hicieron que el conjunto patrio termine cayendo por 2-1 a pesar de tener superioridad numérica.

Álex Valera celebrando (Foto: FPF).

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El próximo encuentro que tendrá la Selección Peruana será en un juego que no será organizado por la Federación Peruana de Fútbol. En este caso, estará encargado la Agremiación de Jugadores. Estos tomarán las riendas y verán el tema de los convocados, así como también quién será el entrenador que esté a la cabeza de este duelo amistoso.

Este partido se realizará el día domingo 21 de diciembre, todavía no hay un horario definido para este encuentro. Pero se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío en la ciudad de Chincha. Por ahora no se conoce que canal lo transmitirá, pero es posible que en señal abierta vaya por América TV y ATV, mientras que por cable podría ser en Movistar Deportes.

Selección Peruana no pudo contra Chile y cae 2-1 en amistoso internacional (Foto: X).

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá que esperar para poder disputar un partido organizado por la FPF hasta marzo del próximo año. La fecha tentativa es entre el 23 y 31 de este mes, que vendría a ser una fecha FIFA. Posiblemente dependiendo al sorteo del próximo Mundial, los países busquen jugar con algún sudamericano y ahí el Perú podría tener opciones importantes.

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Se espera que el próximo partido de la Selección Peruana sea con un nuevo entrenador, en este caso Jean Ferrari está trabajando en cerrar lo más pronto posible al correcto. De esta forma, habría novedades en el mes de diciembre cuando finalicen las ligas Sudamericanas.

La realidad es que Manuel Barreto no seguirá en el cargo y volverá a estar al 100% enfocado como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Un área fundamental para el desarrollo de nuevos talentos que puedan fortalecer al equipo patrio que por ahora está en deuda.

Datos Claves

La Selección Peruana perdió 2-1 el último amistoso a pesar de la ventaja con gol de Álex Valera.

El próximo partido será el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.