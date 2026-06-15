Por qué Arabia Saudita tiene KSA de abreviación en el Mundial 2026

Arabia Saudita aparece como KSA en los marcadores del Mundial 2026. Descubre el significado de esta sigla utilizada por la FIFA.

Los aficionados que siguen los partidos del Mundial 2026 seguramente han notado un detalle curioso en los marcadores de las transmisiones. Cuando juega Arabia Saudita, la selección no aparece identificada como “SAU” ni con una abreviación derivada directamente de su nombre en español, sino con las siglas KSA.

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Esta particularidad ha generado dudas entre muchos espectadores que observan los resultados, las alineaciones y las estadísticas oficiales del torneo. Sin embargo, existe una explicación relacionada con el nombre oficial del país.

¿Por qué aparece KSA en el marcador de Arabia Saudita?

Durante los encuentros del Mundial 2026, la FIFA utiliza códigos de tres letras para identificar a cada selección en los gráficos televisivos y marcadores en vivo. En el caso de Arabia Saudita, la abreviación elegida es KSA, por lo que es común verla en partidos como “KSA vs. URU” o “ESP vs. KSA”.

Estas siglas también aparecen en las plataformas oficiales del torneo, así como en las alineaciones y estadísticas de cada encuentro.

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¿Qué significa KSA?

KSA significa Kingdom of Saudi Arabia, que en español se traduce como Reino de Arabia Saudita. Se trata del nombre oficial del país en inglés y de una abreviación utilizada con frecuencia en organismos internacionales y competiciones deportivas.

Por ese motivo, la FIFA ha adoptado esta denominación para identificar a la selección saudí en sus torneos, incluido el Mundial 2026.

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¿Desde cuándo se utiliza esta abreviación en el fútbol?

Aunque muchos aficionados la han descubierto durante la actual Copa del Mundo, la sigla KSA no es nueva. Desde hace años aparece en competiciones organizadas por la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), convirtiéndose en una identificación reconocida para la selección saudí.

Por ello, cada vez que los hinchas vean las letras KSA en el marcador de un partido, estarán observando una referencia directa al nombre oficial del país: el Reino de Arabia Saudita.

DATOS CLAVES

La FIFA identifica a Arabia Saudita con las siglas KSA en el Mundial 2026.

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La abreviación KSA significa Kingdom of Saudi Arabia, nombre oficial del país en inglés.