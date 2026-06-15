¿Por qué Egipto tiene EGY de abreviación en el Mundial 2026?

Egipto aparece como EGY en el Mundial 2026, lo que ha generado dudas entre los hinchas. Aquí te explicamos por qué.

En el Mundial 2026, la selección de Egipto se muestra en las transmisiones oficiales con la abreviación EGY, lo que ha llamado la atención de muchos aficionados.

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La razón es lingüística y organizativa: en inglés, Egipto se escribe “Egypt”, por lo que la FIFA utiliza abreviaciones basadas en ese idioma para identificar a todas las selecciones participantes del torneo.

De esta manera, EGY corresponde directamente a “Egypt”, siguiendo el mismo criterio aplicado a otras selecciones como GER (Alemania), ESP (España) o BRA (Brasil). Este sistema permite una identificación uniforme en todas las transmisiones internacionales, sin depender del idioma local de cada país.

Egipto vs Bélgica: horario y contexto del debut en el Mundial 2026

El uso de la sigla EGY coincide con el debut de la selección egipcia en el Mundial 2026, donde enfrentará a Bélgica en un duelo clave del Grupo G. El partido se jugará hoy a las 14:00 horas de Perú, en el estadio Lumen Field de Seattle, en un choque que promete alta intensidad por el nivel de ambas selecciones.

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El combinado africano llega liderado por su máxima figura, Mohamed Salah, mientras que el elenco europeo apuesta por su generación experimentada para arrancar con victoria su participación en el torneo.

El Grupo G también lo completan Irán y Nueva Zelanda, por lo que cada punto será determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

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Dónde ver el partido en Perú

El duelo entre Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026 podrá seguirse en nuestro país a través de las señales oficiales que poseen los derechos de transmisión del torneo, es decir, América TV (canal 4)por señal abierta y DSports.

DATOS CLAVES

La FIFA identifica a Egipto con la sigla EGY basada en su nombre en inglés.

La selección de Egipto debuta hoy a las 14:00 horas de Perú en el Mundial 2026.

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