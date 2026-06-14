Por qué no juega Antonio Rüdiger en Alemania vs Curazao por el Mundial 2026

Rüdiger es uno de los jugadores más experimentados de Alemania. Sin embargo, Julian Nagelsmann no lo pone de titular ante Curazao. Conoce el motivo.

Antonio Rüdiger no forma parte del once titular de la Selección de Alemania para el partido debut en el Mundial 2026 ante Curazao por el Grupo E, que se juega hoy domingo 14 de junio. El defensor del Real Madrid es una de las figuras y jugadores más experimentados del combinado europeo, pero no está en la alineación de arranque por decisión del director técnico Julian Nagelsmann.

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Rüdiger ha tenido una temporada con vaivenes en el Real Madrid. No obstante, ha sido una fija como titular cada vez que ha estado a disposición. Lo mismo pasaba con la selección alemana durante los torneos más importantes del mundo. Pero, para esta Copa del Mundo, su situación es diferente.

¿Por qué no juega Antonio Rüdiger hoy para Alemania ante Curazao?

Julian Nagelsmann no considera a Antonio Rüdiger un titular fijo dentro de la alineación de Alemania. Para el entrenador, su dupla central de arranque debe ser Jonathan Tah junto a Nico Schlotterbeck, futbolistas del Bayern Múnich y Borussia Dortmund, respectivamente.

Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, la dupla central titular de Alemania (Getty Images).

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De esta forma, Rüdiger pasa a ser el tercer central de ‘Die Mannschaft’, por lo que va al banco de suplentes en este arranque de la Copa del Mundo. Habrá que ver si esto cambiará con el correr del torneo o si la dupla Tah-Schlotterbeck se consolida en la zaga.

El defensor central del conjunto ‘merengue’, de 33 años, ha padecido ciertas lesiones durante la temporada 2025/2026. Disputó 2,190 minutos en 26 partidos. Para poner en contexto, en LALIGA sólo estuvo en 18 (1,491 minutos) de los 38 encuentros en total.

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Alineación confirmada de Alemania para jugar ante Curazao

Julian Nagelsmann pone lo mejor a disposición con un dibujo táctico de cuatro defensores, dos mediocampistas en el eje, tres más adelante y un centrodelantero. Los nombres elegidos para el debut de Alemania son:

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Nico Schlotterbeck

Nathaniel Brown

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

Leroy Sané

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Kai Havertz

DT: Julian Nagelsmann

Datos claves

Antonio Rüdiger es suplente en el debut de Alemania ante Curazao.

es suplente en el debut de Alemania ante Curazao. Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck son los centrales titulares elegidos por Julian Nagelsmann.

son los centrales titulares elegidos por Julian Nagelsmann. 2.190 minutos en 26 partidos disputó el defensor durante la temporada 2025/2026.