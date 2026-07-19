Por qué no juega Pedri en España ante Argentina en la final del Mundial 2026

España y Argentina disputan la final del Mundial 2026, pero Pedri arrancará el partido desde el banco de suplentes en la selección española.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una de las principales sorpresas en la alineación de la selección dirigida por Luis de la Fuente. Pese a haber sido considerado una de las piezas más importantes del plantel durante la previa del torneo, Pedri no apareció entre los once elegidos para disputar el encuentro decisivo ante la ‘Albiceleste’.

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Pedri, figura de la Selección de España.

La ausencia del volante del Barcelona generó diversas reacciones entre los hinchas españoles, ya que se esperaba que fuera uno de los protagonistas en el partido más importante de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el comando técnico tomó la decisión de mantener la estructura que mejores resultados le dio en las instancias finales del importante certamen internacional.

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¿Por qué Pedri no es titular ante Argentina?

Pedri inició el Mundial 2026 como titular en el mediocampo de España, pero con el paso de los partidos fue perdiendo protagonismo. Su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas y eso llevó a Luis de la Fuente a realizar ajustes en la mitad de la cancha durante el desarrollo del torneo.

De cara a la final frente a Argentina, el estratega español decidió mantener la fórmula que le permitió llegar hasta la definición del certamen, dejando al futbolista del Barcelona entre los suplentes para este compromiso.

¿Quiénes juegan en el mediocampo de España?

Para enfrentar a la selección argentina, España apostó por un mediocampo conformado por Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo. Los tres futbolistas se consolidaron como los titulares en los encuentros decisivos y volvieron a recibir la confianza del entrenador en la gran final.

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Pese a no arrancar desde el inicio, todo apunta a que Pedri tendrá participación durante el segundo tiempo. El mediocampista aparece como una de las principales alternativas de Luis de la Fuente para refrescar el equipo, independientemente de cómo se desarrolle el marcador en el encuentro.

Así saldrá al campo el combinado europeo: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.

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DATOS CLAVES

El volante Pedri quedó fuera de la alineación titular de España para la final.

El entrenador Luis de la Fuente dejó al mediocampista del Barcelona en el banquillo.

El mediocampo de España ante Argentina quedó conformado por Rodri, Fabián Ruiz y Olmo.