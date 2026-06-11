¿Puede el VAR anular un gol tras la reanudación del juego? Reglas y excepciones

El sistema de videoarbitraje tiene múltiples funciones dentro de un partido de fútbol. Conoce sus reglas y excepciones.

Una de las interrogantes más comunes en el balompié actual es si el videoarbitraje tiene la facultad de revocar un tanto una vez que el balón ya se ha puesto en movimiento de nuevo. Según las directrices de la IFAB (International Football Association Board), la normativa es terminante: un gol no puede ser anulado si el partido ya ha sido reanudado. Este reglamento impone un límite de tiempo infranqueable para la intervención de la tecnología.

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La restricción temporal del Protocolo VAR

La capacidad de actuación del VAR finaliza en el instante en que el juego se pone otra vez en marcha; cualquier decisión previa se vuelve definitiva e inamovible, incluso si se comprueba un error arbitral posterior. Este precepto, estipulado en el Protocolo VAR, es una de las normas más estrictas del sistema.

Tras una reanudación, el colegiado solo podrá realizar una revisión en situaciones excepcionales de confusión de identidad o por infracciones de tarjeta roja directa relacionadas con conductas violentas, como morder, escupir o emplear lenguaje ofensivo y humillante. Ninguna de estas excepciones permite dar marcha atrás en la validación de un gol.

El árbitro puede ir a la pantalla del VAR (Getty Images).

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Procedimiento correcto para la revisión de anotaciones

El VAR supervisa de forma automática cada gol para verificar la legalidad de la jugada, analizando posibles fueras de juego, faltas previas, si el esférico abandonó el campo o si existió alguna mano en la fase de ataque. No obstante, todos estos análisis técnicos deben concluir antes de que se efectúe el saque de centro o la reanudación correspondiente.

Si se encuentra una anomalía, el equipo VAR avisa al árbitro, quien decide si consulta la pantalla en la banda o acata la sugerencia del videoarbitraje, siempre dentro del intervalo entre el gol y el reinicio del juego.

El precedente reglamentario en Bolivia (2025)

Un ejemplo de infracción a esta norma ocurrió en noviembre de 2025 en el fútbol de Bolivia. Durante un choque entre Aurora y Jorge Wilstermann en la Copa Paceña, el atacante Martín Barrón anotó en posición prohibida, acción que fue validada inicialmente.

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El conflicto surgió cuando el árbitro Bruno Vera, tras haber reanudado el juego, decidió detenerlo para anular el tanto y cobrar el fuera de juego. Esta acción supuso una transgresión de las Reglas 8, 10 y 11, además del Protocolo VAR, al intentar rectificar un fallo cuando el reglamento ya no lo permitía.

Vigencia de la norma para el Mundial 2026

A pesar de que la IFAB ha introducido nuevas funciones para el Mundial 2026, como la revisión de errores en saques de esquina o segundas tarjetas amarillas injustificadas, la restricción de tiempo permanece. El VAR podrá corregir expulsiones por errores de identidad o córneres mal señalizados, pero siempre respetando la continuidad del juego tras su reanudación.

En definitiva, la seguridad jurídica del deporte exige que las decisiones sean firmes una vez que el partido continúa, evitando interrupciones constantes por jugadas ya superadas. Por lo tanto, el VAR carece de potestad para anular goles si la pelota ya está en juego, sin importar la magnitud del error detectado.

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