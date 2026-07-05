Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil se juega su futuro en el Mundial 2026 ante Noruega. Conoce qué ocurrirá en cada uno de los posibles escenarios.

Brasil se juega la continuidad en el torneo cuando enfrente a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ parte con la misión de superar una nueva instancia eliminatoria y mantener vivo el sueño de conquistar nuevamente el título más importante del fútbol de selecciones.

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A diferencia de la fase de grupos, en esta etapa no existe margen para especular con la tabla de posiciones. El duelo debe terminar obligatoriamente con un clasificado a los cuartos de final, por lo que una victoria, un empate durante los 90 minutos o una derrota tendrán consecuencias diferentes para la selección brasileña.

¿Qué pasa si Brasil le gana a Noruega?

Si Brasil derrota a Noruega, conseguirá automáticamente su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. De esta manera, la selección brasileña continuará su camino hacia el título y quedará entre los ocho mejores equipos de la competencia.

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En la siguiente ronda, la ‘Canarinha’ deberá afrontar un nuevo partido de eliminación directa, con la obligación de volver a ganar para seguir avanzando en el torneo.

¿Qué pasa si Brasil empata con Noruega?

En caso de que Brasil y Noruega terminen igualados después de los 90 minutos reglamentarios, el encuentro continuará con un tiempo suplementario compuesto por dos periodos de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá mediante una tanda de penales. Por lo tanto, un empate durante el tiempo reglamentario no elimina ni clasifica directamente a ninguno de los dos equipos.

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¿Qué pasa si Brasil pierde ante Noruega?

Una derrota frente a Noruega significará la eliminación inmediata de Brasil del Mundial 2026. Al tratarse de un partido de octavos de final, la ‘Canarinha’ no tendrá una segunda oportunidad para mantenerse en competencia.

En ese escenario, Noruega avanzará a los cuartos de final, mientras que la selección brasileña cerrará su participación en la Copa del Mundo sin alcanzar las instancias decisivas del torneo.

DATOS CLAVES

Si la selección de Brasil derrota a Noruega, clasificará automáticamente a los cuartos de final del Mundial 2026.

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En caso de un empate en los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos.