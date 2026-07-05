Alineaciones confirmadas Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

El Mundial 2026 nos regala un choque electrizante en los octavos de final con el partido entre Brasil y Noruega. Este duelo de estilos promete paralizar al planeta fútbol, enfrentando el talento sudamericano contra la potencia física europea en un escenario definitivo.
Ambos entrenadores ponen toda la carne en el asador con planteamientos tácticos agresivos desde el primer minuto. La gran incógnita pasa por ver cómo responderán los banquillos ante las bajas de última hora en este torneo.
Las grandes estrellas dentro del Brasil vs. Noruega. (Foto: X).
Formaciones oficiales de Brasil y Noruega
El once de la Selección de Brasil
Fiel a su propuesta ofensiva bajo el mando de Carlo Ancelotti, el conjunto sudamericano busca dominar la posesión y lastimar por las bandas. El esquema elegido para saltar al campo es un dinámico 4-3-3.
- Portero: Alisson.
- Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos.
- Mediocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Matheus Cunha.
- Delanteros: Rayan, Vinícius Júnior, Endrick.
El once de la Selección de Noruega
El técnico Ståle Solbakken apuesta por un bloque sólido en defensa y transiciones verticales muy rápidas. Los europeos plantan cara con un sistema espejo 4-3-3 para contrarrestar el poderío rival.
- Portero: Ørjan Nyland.
- Defensas: Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe.
- Mediocampistas: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg.
- Delanteros: Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.
Bajas y ausentes confirmados
Las lesiones juegan un papel crucial en este tramo definitivo de la Copa del Mundo, alterando los planes iniciales de ambos cuerpos técnicos.
|Selección
|Jugador
|Motivo
|Estado
|Brasil 🇧🇷
|Lucas Paquetá
|Lesión muscular (isquiotibiales)
|Descartado
|Brasil 🇧🇷
|Raphinha
|Molestia en el muslo
|Banquillo (Duda)
|Noruega 🇳🇴
|Julian Ryerson
|Lesión en el muslo
|Descartado
Brasil sufre la sensible ausencia de Lucas Paquetá por problemas físicos, obligando a retrasar a Matheus Cunha al mediocampo. Por el lado de Noruega, la baja confirmada de Julian Ryerson debilita el lateral derecho ante los extremos brasileños.
Los jugadores claves que definirán el partido
Vinícius Júnior (Brasil)
El extremo del Real Madrid asume el rol de líder absoluto en el ataque tras las ausencias en la zona de creación. Su capacidad para desbordar en el uno contra uno será la principal llave para abrir el cerrojo nórdico.
Erling Haaland (Noruega)
El temible delantero centro llega en racha y es la mayor amenaza para la zaga brasileña en este torneo. Su potencia física y olfato goleador obligarán a Marquinhos y Gabriel a mantener una marca escalonada impecable.
Martin Ødegaard (Noruega)
El capitán y cerebro del mediocampo tiene la difícil misión de manejar los tiempos y saltarse la presión alta. De su precisión para asistir a los delanteros dependerá el éxito de las contras de su país.
DATOS CLAVE
- Vinícius Júnior y Erling Haaland lideran las alineaciones oficiales de Brasil y Noruega.
- Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken alinearán un esquema táctico 4-3-3 espejo.
- Lucas Paquetá en Brasil y Julian Ryerson en Noruega son bajas confirmadas.