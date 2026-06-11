Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde ante Chequia por el Grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur está llamada a ser protagonista ante Chequia en el partido que sostendrán por el Mundial 2026 y un triunfo puede ser decisivo.

La Selección de Corea del Sur afronta un partido clave este jueves 11 de junio cuando enfrente a Chequia por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Sobre el papel, los asiáticos parten como favoritos y saben que una victoria puede encaminar seriamente su clasificación a la siguiente ronda.

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El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara desde las 9:00 PM (hora de Perú) y llega con un contexto especial: México ya derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del grupo.

Por ello, Corea del Sur necesita sumar para no perder terreno en una zona donde cada punto puede resultar decisivo. Además, el combinado asiático cuenta con la experiencia y liderazgo de Son Heung-min, quien disputa probablemente la última Copa del Mundo de su carrera.

El capitán surcoreano llega con la misión de liderar a su país hacia una clasificación histórica y mejorar lo conseguido en Qatar 2022, donde el equipo alcanzó los octavos de final antes de ser eliminado por Brasil.

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Son Heung-min mentalizado en el partido entre Corea del Sur vs. Chequia por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Los tres escenarios que enfrenta Corea del Sur

Si Corea del Sur vence a Chequia, alcanzará los tres puntos y se meterá de lleno en la pelea por los primeros lugares del Grupo A. Incluso, una victoria amplia podría dejar al equipo con un pie en los dieciseisavos de final, especialmente considerando que después tendría dos oportunidades más para asegurar su clasificación.

Un empate sería un resultado mucho menos favorable. Con apenas una unidad, Corea del Sur quedaría obligada a sumar ante rivales más exigentes en las siguientes jornadas: México y Sudáfrica. La situación sería todavía más complicada en caso de derrota, ya que sus opciones de terminar como líder del grupo se reducirían considerablemente y llegaría con presión máxima a la segunda fecha frente a México.

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Así calentó Corea del Sur su partido ante Chequia por el Mundial 2026. (Foto: Corea del Sur)

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¿Quién gana entre Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026?

En el partido entre Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026 es complicado dar a un favorito y las tendencias van más por un empate 1-1, marcando Corea del Sur el primer gol y luego empatando Chequia sobre el final. De hecho solo se han enfrentado tres veces en partidos amistosos y uno ganó Corea del Sur, uno Chequia y uno en empate.

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Quién es Son Heung-min: edad, dónde juega y vida personal del delantero de Corea del Sur

Son Heung-min es la máxima estrella de Corea del Sur, tiene 33 años, juega como delantero en Los Angeles F.C. de la MLS y va por su cuarto mundial. Además, lleva 3 goles en 10 partidos en los Mundiales. La mejor ubicación fue llegar hasta octavos de final en Qatar 2022, siendo eliminados por Brasil.

Datos claves

Corea del Sur enfrenta a Chequia este jueves 11 de junio por el Mundial 2026.

El partido por el Grupo A se disputará en el Estadio Guadalajara.

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