Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde ante Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur se juega su pase a 16avos de final del Mundial 2026. Conoce el panorama de cara al partido ante Sudáfrica.

Corea del Sur enfrenta hoy miércoles 24 de junio a Sudáfrica en el último partido del Grupo A del Mundial 2026. El seleccionado asiático está en el segundo lugar, pero corre el riesgo de quedarse afuera de todo. A continuación, el panorama para el seleccionado de Son Heung-min y compañía.

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Los surcoreanos pueden lograr la clasificación directa a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el segundo o tercer lugar, pero también puede quedarse afuera de todo. Conoce su situación de acuerdo a los distintos resultados.

남아공전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀🇰🇷 선발 라인업을 공개합니다.



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✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 3차전

vs. 남아프리카공화국 6/25(목) 10:00

@몬테레이 스타디움

⏰한국시간 기준

📺JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/yxbjJorWxc — theKFA (@theKFA) June 24, 2026

¿Qué pasa si Corea del Sur le gana a Sudáfrica?

Si Corea del Sur le gana a Sudáfrica llegará a los seis (6) puntos en el Grupo A y asegurará el segundo lugar en la tabla de posiciones. Además, ya tendría rival confirmado para los dieciseisavos de final, ya que enfrentará al segundo del Grupo B, es decir, Canadá.

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¿Qué pasa si Corea del Sur empata ante Sudáfrica?

Si Corea del Sur empata ante Sudáfrica, quedará con cuatro (4) puntos también en el segundo lugar (ya que Chequia no podrá superarlo por desempate olímpico). De esta manera, se confirmará su duelo ante Canadá en los 16avos de final del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Corea del Sur pierde contra Sudáfrica?

Si Corea del Sur pierde contra Sudáfrica, quedará con tres (3) puntos y su rival lo superará en la tabla de posiciones (los sudafricanos pasarán a tener 4). Con la derrota de República Checa ante México, queda en el tercer lugar y debe esperar para asegurar su clasificación a 16avos de final, de acuerdo a la tabla de posiciones de los terceros lugares.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en el Mundial 2026