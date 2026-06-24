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Mundial 2026

Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde ante Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur se juega su pase a 16avos de final del Mundial 2026. Conoce el panorama de cara al partido ante Sudáfrica.

Corea del Sur afronta una situación delicada para el partido ante Sudáfrica.
© Getty ImagesCorea del Sur afronta una situación delicada para el partido ante Sudáfrica.

Corea del Sur enfrenta hoy miércoles 24 de junio a Sudáfrica en el último partido del Grupo A del Mundial 2026. El seleccionado asiático está en el segundo lugar, pero corre el riesgo de quedarse afuera de todo. A continuación, el panorama para el seleccionado de Son Heung-min y compañía.

Los surcoreanos pueden lograr la clasificación directa a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el segundo o tercer lugar, pero también puede quedarse afuera de todo. Conoce su situación de acuerdo a los distintos resultados.

¿Qué pasa si Corea del Sur le gana a Sudáfrica?

Si Corea del Sur le gana a Sudáfrica llegará a los seis (6) puntos en el Grupo A y asegurará el segundo lugar en la tabla de posiciones. Además, ya tendría rival confirmado para los dieciseisavos de final, ya que enfrentará al segundo del Grupo B, es decir, Canadá.

¿Qué pasa si Corea del Sur empata ante Sudáfrica?

Si Corea del Sur empata ante Sudáfrica, quedará con cuatro (4) puntos también en el segundo lugar (ya que Chequia no podrá superarlo por desempate olímpico). De esta manera, se confirmará su duelo ante Canadá en los 16avos de final del Mundial 2026.

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¿Qué pasa si Corea del Sur pierde contra Sudáfrica?

Si Corea del Sur pierde contra Sudáfrica, quedará con tres (3) puntos y su rival lo superará en la tabla de posiciones (los sudafricanos pasarán a tener 4). Con la derrota de República Checa ante México, queda en el tercer lugar y debe esperar para asegurar su clasificación a 16avos de final, de acuerdo a la tabla de posiciones de los terceros lugares.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en el Mundial 2026

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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