Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde ante España por los octavos de final del Mundial 2026

Portugal se enfrenta a España en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (renombrado por FIFA como Estadio Dallas) en los Estados Unidos. El combinado dirigido por Roberto Martínez quiere dar un golpe sobre la mesa ante uno de los favoritos al título.
La selección lusa afronta un duro desafío, el más importante hasta el momento en esta Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo enfrenta a uno de sus rivales más acérrimos en el plano internacional. Es que España siempre ha sido uno de los oponentes más duros en los últimos años. Ahora, se ven las caras por un lugar en cuartos.
La Roja, otra vez frente a frente con Cristiano en la #CopaMundialFIFA. ⏪ pic.twitter.com/nrUWaVRmcT— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 6, 2026
¿Qué pasa si Portugal le gana a España?
Si Portugal le gana a España, se clasifica automáticamente a los cuartos de final del Mundial 2026. Al ser un partido de “mata-mata” y a duelo único, todo se define en este encuentro en Dallas. Por lo cual, con cualquier resultado a favor, pasa de ronda y deberá esperar rival.
¿Qué pasa si Portugal empata ante España?
Si Portugal empata ante España, el duelo se va a la prórroga. Como debe haber un ganador, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para romper la igualdad. Si esto no ocurre, habrá definición por penales para conocer al vencedor.
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¿Qué pasa si Portugal pierde contra España?
Si Portugal pierde contra España, queda automáticamente eliminado de la Copa del Mundo. Como es un duelo mano a mano y único, un resultado en contra lo deja afuera del torneo.
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
Alineaciones confirmadas para Portugal vs España
PORTUGAL
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Bruno Fernandes
- Vitinha
- Pedro Neto
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
- DT: Roberto Martínez
ESPAÑA
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Pedri
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Álex Baena
- Mikel Oyarzabal
- DT: Luis de la Fuente
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Portugal vs España?
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+.
- Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.
- Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+.
- Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+.
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).
- México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
- España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
DATOS CLAVE
- El Mundial 2026 cruza a Portugal y España por los octavos de final en Dallas.
- Cristiano Ronaldo integra la alineación confirmada de Portugal para disputar el partido definitivo.
- El AT&T Stadium de Arlington, Texas, alberga este cruce de eliminación directa.