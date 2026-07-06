Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde ante España por los octavos de final del Mundial 2026

Portugal se enfrenta a España por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Mira su panorama para este duelo.

Portugal se enfrenta a España en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (renombrado por FIFA como Estadio Dallas) en los Estados Unidos. El combinado dirigido por Roberto Martínez quiere dar un golpe sobre la mesa ante uno de los favoritos al título.

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La selección lusa afronta un duro desafío, el más importante hasta el momento en esta Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo enfrenta a uno de sus rivales más acérrimos en el plano internacional. Es que España siempre ha sido uno de los oponentes más duros en los últimos años. Ahora, se ven las caras por un lugar en cuartos.

La Roja, otra vez frente a frente con Cristiano en la #CopaMundialFIFA. ⏪ pic.twitter.com/nrUWaVRmcT — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 6, 2026

¿Qué pasa si Portugal le gana a España?

Si Portugal le gana a España, se clasifica automáticamente a los cuartos de final del Mundial 2026. Al ser un partido de “mata-mata” y a duelo único, todo se define en este encuentro en Dallas. Por lo cual, con cualquier resultado a favor, pasa de ronda y deberá esperar rival.

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¿Qué pasa si Portugal empata ante España?

Si Portugal empata ante España, el duelo se va a la prórroga. Como debe haber un ganador, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para romper la igualdad. Si esto no ocurre, habrá definición por penales para conocer al vencedor.

¿Qué pasa si Portugal pierde contra España?

Si Portugal pierde contra España, queda automáticamente eliminado de la Copa del Mundo. Como es un duelo mano a mano y único, un resultado en contra lo deja afuera del torneo.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Alineaciones confirmadas para Portugal vs España

PORTUGAL

Diogo Costa

Joao Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Joao Neves

Bruno Fernandes

Vitinha

Pedro Neto

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

DT: Roberto Martínez

ESPAÑA

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

DT: Luis de la Fuente

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Portugal vs España?

Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+.

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+. Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN. Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+.

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+. Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+. Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido). México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

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