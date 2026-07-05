Quién es Alireza Faghani, árbitro principal de México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

Árbitro iraní, nacionalizado australiano, que dirige su tercer partido en el Mundial 2026. Esta es su cuarta Copa del Mundo y tiene 550 duelos dirigidos en su carrera.

Alireza Faghani fue designado como árbitro principal para el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Se trata de un cruce de eliminación directa en el Estadio Azteca, de Ciudad de México.

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El partido está programado para hoy, domingo 5 de julio de 2026, a las 19:00 horas de Lima, Perú, en el Mexico City Stadium, conocido popularmente como el Azteca, en Ciudad de México.

Desde Ciudad de México, los dueños de casa enfrentan a Inglaterra. 🤩#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 5, 2026

La designación corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. Además, la sede suma un peso histórico por sí sola: el Azteca, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial, tiene capacidad para 80.824 espectadores.

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Datos Biográficos

Nombre completo: Alireza Faghani

Alireza Faghani Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1978

21 de marzo de 1978 Lugar de Nacimiento: Kashmar (cerca de Mashhad), Irán

Kashmar (cerca de Mashhad), Irán Nacionalidad: Iraní y Australiana

Iraní y Australiana Residencia actual: Sídney, Australia

Sídney, Australia Ocupación: Árbitro de fútbol profesional. En sus inicios fue futbolista en equipos de divisiones de ascenso en Irán.

Alireza Faghani, árbitro en el partido de Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 (Getty Images).

Perfil Profesional y Familiar

Categoría FIFA: Es árbitro internacional desde el año 2008.

Es árbitro internacional desde el año 2008. Asociación actual: Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera representando a la federación iraní, emigró a Australia en septiembre de 2019 . Desde entonces, arbitra regularmente en la A-League australiana y, a partir de 2023, representa a Australia en torneos internacionales.

Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera representando a la federación iraní, . Desde entonces, arbitra regularmente en la A-League australiana y, a partir de 2023, representa a Australia en torneos internacionales. Legado familiar: Faghani proviene de una familia fuertemente ligada al arbitraje. Su padre (Mohammad Faghani) fue árbitro profesional, al igual que su suegro. Además, su hermano menor (Mohammadreza Faghani) también es árbitro internacional y reside en Suecia.

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Partidos dirigidos por Alireza Faghani en el Mundial 2026

Este es el tercer partido que Alireza Faghani dirige en este Mundial 2026. Anteriormente, estuvo en duelos con selecciones candidatas al título, lo que explica su gran experiencia y la buena consideración que tiene en FIFA. Estos son los partidos en los que estuvo:

Francia 3-1 Senegal | Grupo I | MetLife Stadium, New Jersey

| Grupo I | MetLife Stadium, New Jersey Colombia 0-0 Portugal | Grupo K | Hard Rock Stadium, Miami

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Torneos y Finales Destacadas

Con más de 550 partidos oficiales en su historial, Faghani es considerado uno de los colegiados con mayor trayectoria en la élite del fútbol mundial. Sus designaciones más notables incluyen:

Copas del Mundo de la FIFA: Ha sido parte del cuerpo arbitral en cuatro mundiales distintos: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y es uno de los colegiados activos en el actual Mundial de Norteamérica 2026 .

Ha sido parte del cuerpo arbitral en cuatro mundiales distintos: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y es uno de los colegiados activos en el actual . Mundial de Clubes de la FIFA: Dirigió la final de 2015 entre el FC Barcelona y River Plate, y más recientemente fue el juez encargado de impartir justicia en la final de la edición 2025 entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain.

Dirigió la final de 2015 entre el FC Barcelona y River Plate, y más recientemente fue el juez encargado de impartir justicia en la entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Juegos Olímpicos: Arbitró la histórica final por la medalla de oro del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Río 2016 entre Brasil y Alemania.

Arbitró la histórica final por la medalla de oro del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Río 2016 entre Brasil y Alemania. Copa Asiática (AFC): Fue el árbitro principal en la final del torneo de 2015, disputada entre Corea del Sur y Australia.

DATOS CLAVE

Alireza Faghani dirigirá el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

dirigirá el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. 5 de julio de 2026 es la fecha del encuentro en el Estadio Azteca.

es la fecha del encuentro en el Estadio Azteca. Cuatro Copas del Mundo y más de 550 partidos oficiales integran su historial arbitral.